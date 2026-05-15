Problemas migratorios tras su deportación obligan a El Chulo a suspender conciertos

El Chulo sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram un comunicado en el que anuncia la cancelación de varios conciertos programados, alegando problemas con su pasaporte y trámites migratorios que le impiden movilizarse con normalidad a nivel internacional.

El mensaje, dirigido directamente a sus fans, fue breve pero cargado de emoción. «A todos mis seguidores y a las personas que esperaban compartir conmigo esta gira, quiero expresarles mis más sinceras disculpas. Debido a inconvenientes relacionados con mi pasaporte y trámites migratorios, lamentablemente no me será posible asistir a los conciertos programados», escribió el artista.

El reguetonero cubano no ocultó el golpe que le supone esta situación. «Esta noticia me entristece profundamente, ya que tenía mucha ilusión de encontrarme con ustedes y agradecerles en persona todo el cariño y apoyo que me brindan día tras día. Su respaldo significa muchísimo para mí y nunca dejaré de valorar el tiempo, la emoción y el esfuerzo que ponen para acompañar mi música y mi carrera», añadió.

El comunicado cerró con una promesa de reencuentro: «Espero de corazón poder reencontrarnos muy pronto y compensarles con momentos inolvidables. Gracias por su comprensión, paciencia y por seguir caminando junto a mí en este sueño. Con respeto y gratitud siempre».

Captura de Instagram / El Chulo

El anuncio llega en un momento especialmente delicado para el artista, quien atraviesa una nueva etapa de vida fuera de Estados Unidos. El Chulo fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 22 de enero de 2026 en su residencia de Homestead, Florida, en cumplimiento de una orden de deportación pendiente desde 2018.

Tras semanas detenido en el centro Florida Soft Side South, conocido como «Alligator Alcatraz», el artista denunció malas condiciones dentro del centro: falta de medicinas, duchas solo dos veces por semana y luces encendidas toda la noche.

Para evitar una deportación forzosa a Cuba, El Chulo firmó una salida voluntaria hacia México a principios de marzo de 2026. Desde allí reapareció con un mensaje desafiante: «A mí lo que me hicieron fue un favor».

Su abogado, José Guerrero, calificó como «muy difícil» la posibilidad de que el artista regrese a Estados Unidos, y los problemas con su documentación internacional son ahora el obstáculo directo que le impide cumplir con los compromisos de gira.

Desde México, El Chulo ha intentado reconstruir su carrera. El 7 de mayo lanzó «Dios lo hizo», una canción de temática cristiana que marcó un giro espiritual en su música y recibió mayoritariamente reacciones positivas de sus seguidores.

Pese a no poder estar en el escenario, El Chulo mantiene una conexión activa con su público a través de las redes sociales y sigue apostando por su música como vía de expresión y reconexión con quienes lo acompañan en este difícil momento.