Con videoclip desde un safari de ensueño: Así celebró Osmani García el cumpleaños de su esposa Laura

Osmani García regaló a su esposa Laura en su cumpleaños, este 15 de mayo, el estreno del videoclip oficial de «Un Amor de Leyenda», una producción grabada durante un mes entero en África que el cantante cubano describió como «su obra maestra audiovisual».

El video muestra imágenes de la pareja recorriendo el continente africano en lo que fue, a la vez, un viaje de vida compartida y un rodaje de gran escala organizado con el apoyo de la agencia Service Trip.

En su publicación de Instagram, Osmani acompañó el anuncio con un mensaje cargado de emoción: «Un mes de vida en África demuestra el gran corazón que tienes para todos los seres de este mundo y la maravilla de ser humano con que Dios me hizo sentir su abrazo más lleno de amor, regalándome a mi celestial compañera de vida».

El artista no escatimó en palabras para describir lo que siente por su esposa: «Mi reina, hoy no existe ser humano en el mundo más feliz que yo. Gracias a tu existencia, me declaro la persona más feliz del universo en este día de hoy, 15 de mayo, porque nació mi súper esposa Laura: el verdadero y único gran amor de mi vida».

«Un Amor de Leyenda» es una balada romántica en la que Osmani se declara una vez más con con estos versos: «Te amo en todos tus estados, alterada y en calma, intensa o callada» y «Si tengo que dar la vida por ti, lo hago sin pensarlo».

El cierre del video «Un Amor de Leyenda» resume el espíritu de toda la producción: «Porque tu cariño todo lo roto lo arregla. Por traer a mi corazón un amor de leyenda».

Osmani y la famosa repostera de Divine Delicacies Custom Cakes hicieron pública su relación en 2021 y formalizaron su unión con una boda civil en Miami en 2022, lo que los ha convertido en una de las parejas más estables y queridas dentro de la farándula cubana.