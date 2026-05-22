Visita a su bisabuela cubana de 105 años en Cuba y su alegría emociona a todos: "Está entera"

Una cubana de la diáspora visitó a su bisabuela de 105 años en Cuba y compartió el emotivo reencuentro en un video publicado en TikTok el pasado 14 de mayo, donde la anciana demuestra una lucidez y un humor que emocionaron a miles de usuarios.

La autora del clip, identificada como DayiAshley (@dayanisashley97), acompañó las imágenes con el texto: «Con 105 años!!! Mi bisabuela sigue siendo ocurrente y preocupándose por nosotros como siempre».

En el video de 53 segundos, la bisabuela aparece sentada al borde de una cama, vestida con una bata floral de colores vivos y el cabello blanco y rizado, en una habitación sencilla con sábanas rosadas, un ventilador pequeño azul en la mesa de noche y un recipiente con comida a su lado.

Lejos de mostrarse ajena a la visita, la anciana toma la iniciativa y pregunta a sus familiares si están bien y si tienen qué comer: «¿Estás enteras? ¿Verdad? ¿La gente quiere comida? Si no, yo quiero comida», se escucha decir a la mujer con total claridad mental.

La propia DayiAshley resumió el sentimiento de la publicación en su descripción: «Qué lindo tener una viejita así en la familia».

El reencuentro se inscribe en una tendencia consolidada entre los cubanos que viven fuera de la isla, quienes documentan en redes sociales sus visitas a familiares mayores, generando una respuesta emocional intensa en la comunidad de la diáspora.

En febrero de este año, otro video viral mostró a una cubana de 105 años reencontrándose con su hermano de 95 años, y en julio de 2025, una abuela cubana de 104 años celebró su cumpleaños con mariachis, pastel y cerveza en un video que también recorrió las redes.

Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina, con más de 3,000 centenarios registrados en 2024, de los cuales el 82,6% son mujeres, según datos de Prensa Latina.

Un estudio realizado entre 2005 y 2018 identificó 1,488 personas centenarias en la isla, equivalente a 13,24 por cada 100,000 habitantes, con mayor concentración en las provincias orientales de Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.

La esperanza de vida en Cuba ronda los 79 años, aunque la emigración masiva de población joven y la baja fecundidad han acelerado el envejecimiento demográfico, presionando los sistemas de salud y protección social de la isla.

La bisabuela de DayiAshley, con su humor intacto y su preocupación genuina por los suyos, se convierte en un símbolo de esa longevidad cubana que, pese a las carencias, sigue sorprendiendo a propios y extraños.