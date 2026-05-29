«Miren los huecos, cualquiera se traga ahí»: Cubanos ante inundación de calle en La Habana

Un video publicado en Facebook por Yerry Sanabia Padrón muestra una inundación en las inmediaciones del semáforo de La Palma, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana, donde alcantarillas abiertas sin rejilla forman vórtices.

El autor del video, exclama ante las alcantarillas sin tapa: «Miren los huecos, la alcantarilla, cualquiera se traga esto ahí, miren esto, miren la presión que tiene sobre y para abajo. Cualquiera se traga ahí».

Las imágenes muestran calles anegadas con agua lodosa, un camión de carga circulando entre el agua y personas desplazándose por las aceras mientras los tragantes absorben el agua con gran fuerza.

Los más de 350 comentarios al video revelan que el problema no es nuevo: vecinos con hasta 64 años afirman que esa intersección se inunda desde que tienen uso de razón. «Esa es la cuatro esquinas del semáforo de La Palma, lleva más de 40 años que se inunda cada vez que llueve», escribió un comentarista.

«Así mismo es sin rejillas y profundo, una tubería ancha que va y sale al río de La Palma, soy testigo de eso y lleva mucho tiempo así, un tremendo peligro», advirtió otro usuario.

Las rejillas metálicas que originalmente protegían esos huecos han desaparecido con el paso de los años. Vecinos atribuyen su ausencia tanto a robos como a la falta de reposición y mantenimiento por parte de las autoridades. «Lo más increíble es que todas esas alcantarillas tenían una rejilla de hierro que para levantarla había que ser bien fuerte, pero nadie las cuidó y se la robaron, ahora nos queda quejarnos de que están abiertas así», señaló un comentarista.

El peligro se multiplica de noche, cuando los frecuentes apagones en La Habana dejan las calles a oscuras y el agua turbia oculta completamente los huecos. «La Palma siempre que cae una gótica de agua se inunda y las alcantarillas hace muchísimo están abiertas, un peligro en la noche siempre sin corriente, el que no sea de la zona corre el riesgo de caerse y la verdad a nadie le importa», escribió un vecino.

Decenas de comentarios recuerdan la muerte de Jonathan Oliva, un niño de 13 años de Luyanó que fue succionado por una alcantarilla sin tapa el 24 de febrero de 2025 durante inundaciones en la zona de Vía Blanca y Villanueva, cerca del Hospital Miguel Enríquez. Su cuerpo fue localizado al día siguiente en la bahía habanera. «Tengan mucho cuidado, recuerden que tristemente esos huecos abiertos pusieron muertos el año pasado», advirtió un comentarista.

A pesar de aquella tragedia, muchas alcantarillas sin tapa siguen siendo una trampa mortal en múltiples zonas de La Habana, sin que las autoridades hayan tomado medidas correctivas visibles.

Un comentarista que vive a dos cuadras del semáforo de La Palma resumió con crudeza la angustia cotidiana: «Siempre paso orando por ahí: Padre mío, que no me dé ahora el mareo de la cervical, protégeme, Señor. Amén. Qué MIEDO».

Entre la indignación, los comentarios también dejaron un reflejo amargo del colapso del transporte público: decenas de personas expresaron más asombro por ver pasar una guagua en el video que por la propia inundación. «De todo lo que vi en este video lo mejor fue la guagua, hace un siglo no veo una, ¿de qué ruta será?», escribió un usuario, una reacción que se repitió entre variosfroba comentarios de la publicación.