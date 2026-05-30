Mujer gana $1 millón con raspadito de la Lotería de Florida comprado en un Publix

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Una mujer residente en Ocala, en el condado de Marion, ganó un premio de $1 millón con un raspadito de la Lotería de Florida.

El boleto, en el que invirtió apenas $20, lo compró a principios de años en un supermercado Publix, según anunció la Lotería de Florida el viernes.

Angelique Hernández, de 44 años, reclamó el premio del juego de rasca y gana Gold Rush Legacy el pasado 5 de febrero en la sede de la Lotería en Tallahassee, aunque el caso fue anunciado públicamente ahora.

La ganadora optó por recibir sus ganancias en un único pago global de $640,000, en lugar del millón completo.

El boleto ganador fue comprado en el Publix ubicado en 10301 SE U.S. Highway 441, en Belleview, una pequeña ciudad al sur de Ocala dentro del mismo condado de Marion.

El juego Gold Rush Legacy tiene un precio de $20 por boleto y fue lanzado en abril de 2024. Según la Lotería de Florida, ofrece cuatro premios mayores de $10 millones y 20 premios de $1 millón, además de más de $894 millones en premios en efectivo en total.

«Las probabilidades generales de ganar son de una entre 2.97», indicó el comunicado, aunque las probabilidades específicas de ganar el premio de $1 millón son de una entre 3,008,565.

Al momento del anuncio, quedaban cuatro premios de $1 millón sin reclamar de los 20 originales del juego.

Este no es el primer gran ganador que produce Gold Rush Legacy.

En mayo de 2025, Enrique Albo, de 57 años y residente de Hialeah, reclamó el premio mayor de $10 millones del mismo juego. Ese mismo mes, Vaughn Conlin, de 41 años y vecino de Royal Palm Beach, ganó $1 millón comprando su boleto en un 7-Eleven y también eligió el pago único de $640,000.

Los raspaditos son el producto estrella de la Lotería de Florida. Según el comunicado oficial, «representan aproximadamente el 74% de las ventas de boletos en el año fiscal 2024-2025».

En 2025, las ventas de raspaditos alcanzaron un récord histórico de $7,093 millones, generando más de $1,210 millones para educación.

El Publix donde se vendió el boleto ganador también recibirá una comisión de bonificación de $2,000 por el premio reclamado, según las normas de la Lotería de Florida.

Desde la creación de los juegos de rasca y gana en Florida, se han repartido más de $72,200 millones en premios, se han creado 2,510 millonarios y se han generado más de $21,280 millones para el Fondo Fiduciario para la Mejora Educativa del estado, que financia escuelas públicas, universidades y becas.

El juego Gold Rush Legacy tiene fecha de cierre programada para el 1 de diciembre de 2033.