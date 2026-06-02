Rachel Arderi y Bebeshito encuentran su paraíso romántico en río de aguas turquesas: «No me saquen de aquí»

Rachel Arderi y su esposo Oniel Bebeshito se tomaron un respiro de la rutina y se escaparon a disfrutar de un manantial de aguas cristalinas color turquesa, rodeado de vegetación densa y árboles frondosos. La pareja compartió este martes varios momentos de la aventura a través de sus historias de Instagram, dejando claro que la naturaleza les sentó de maravilla.

La escapada llegó justo un día después de que Bebeshito celebrara su cumpleaños número 29, el 1 de junio, con una fiesta sorpresa organizada por Rachel y un concierto en Miami, lo que convierte el viaje en una extensión perfecta de la celebración.

Rachel fue la cronista oficial del plan. Una de sus primeras historias mostró una foto submarina con su cabello largo y oscuro flotando en las aguas turquesas, acompañada de la canción Ariel Regains Her Voice de La Sirenita y el texto: «Desde cuando yo no estaba en un río ».

La imagen era pura magia: el agua cristalina, el fondo rocoso y la composición evocaban directamente a una sirena, y Rachel lo sabía perfectamente.

Otra historia mostró a la influencer recostada boca abajo sobre una rama de árbol que se extendía sobre el agua, en bikini negro, con una frase que resumió el sentir de toda la escapada: «No me saquen de aquí».

Bebeshito también se sumó a la documentación del viaje. Desde su cuenta @onielbebeshito, publicó una foto en blanco y negro de ambos de pie sobre una rama en pleno bosque, en ropa de baño, con el texto: «Nos tiramos ». Rachel reposteó la historia con la canción Que Chimba de Vida de KAROL G de fondo, que no pudo ser más apropiada para el momento.

El cierre visual de la escapada fue una imagen de Rachel de espaldas, caminando en el manantial de aguas turquesas, con el caption: «El color del agua Dios mío ». El entorno, con su vegetación de cipreses y aguas de una transparencia poco común, tiene todas las características de los springs naturales del norte de Florida, aunque la pareja no confirmó el destino exacto.

La pareja, una de las más seguidas de la diáspora cubana en redes sociales, tiene un historial de escapadas románticas bien documentadas: en enero de este año viajaron a Aspen, Colorado, donde Rachel posó en bikini negro junto a un jacuzzi al aire libre bajo la nieve.

Rachel, influencer cubana radicada en Miami con cerca de un millón de seguidores en Instagram, y Bebeshito, uno de los artistas de reparto cubano más exitosos fuera de la isla con 24 discos de oro y platino certificados por la RIAA, comparten también la crianza de su hija Mía, nacida en Miami en septiembre de 2024.

Si el plan era celebrar los 29 años de Bebeshito con los pies en el agua y el alma en la naturaleza, la misión quedó cumplida con creces.