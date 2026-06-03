Muere una joven cubana de 32 años tras caer desde un tercer piso en España

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Una joven de 32 años, vecina de Reinosa y de origen cubano, falleció esta madrugada tras precipitarse desde el tercer piso de una vivienda ubicada en la calle Mayor, en el centro de esa localidad cántabra.

El aviso al Servicio de Emergencias 112 llegó cerca de las 6:30 horas, según una publicación en X, y hasta el lugar se desplazaron Policía Local, bomberos del Gobierno de Cantabria, Guardia Civil y servicios sanitarios del 061.

Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación sobre la víctima en el propio lugar del suceso, pero no fue posible salvarle la vida y certificaron su fallecimiento allí mismo.

De acuerdo con el medio local El Diario Montañés, testigos presenciales relataron que la joven cayó por la ventana del edificio de tres alturas y que, aunque el toldo del establecimiento hostelero de la planta baja amortiguó parcialmente la caída, el impacto contra el suelo resultó fatal.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Aunque la mujer estaba acompañada en la habitación en el momento en que se precipitó, los primeros indicios descartan signos de violencia o criminalidad y apuntan a un accidente fortuito.

Fuentes policiales consultadas por El Diario Montañés descartan también que se trate de una muerte voluntaria, aunque la investigación permanece abierta.

La joven no tenía expediente previo en el sistema VioGén —el mecanismo policial español de seguimiento de casos de violencia de género—, si bien por protocolo se activó su registro en dicha base de datos al tratarse de una mujer fallecida en presencia de otra persona.

El cuerpo quedó bajo custodia de la Policía Judicial y los equipos forenses.

El suceso causó una profunda conmoción en Reinosa, una pequeña ciudad de unos 8,700 habitantes y capital de la comarca de Campoo-Los Valles.

El alcalde, Sergio Balbontín, expresó el impacto que la tragedia ha generado entre los vecinos: «Hemos amanecido con esta noticia tan triste y lamentable que ha dejado una gran consternación entre los vecinos. Algunas personas que han madrugado y han pasado por la zona se han encontrado con esta pobre chica y el despliegue de los servicios de emergencias».

Sobre la investigación, el regidor señaló que el caso está en manos de la Policía Judicial y que todo apunta a un accidente: «Por protocolo se ha activado el caso en la base de datos de Viogén, pero no había información previa de la víctima».

La investigación de la Guardia Civil continúa abierta y las autoridades esperan los resultados del análisis forense para determinar con exactitud las causas de la muerte.