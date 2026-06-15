¡Modo Bichota! Karol G rompe el termómetro de Instagram posando en bikini frente al mar

Karol G volvió a demostrar que sabe cómo acaparar todas las miradas en redes sociales. La cantante colombiana encendió Instagram con un carrusel de fotografías en bikini desde un lujoso yate en el Mediterráneo que, en apenas unos días, superó los 2,8 millones de "me gusta" y provocó una avalancha de comentarios de sus seguidores.

La artista compartió cinco imágenes en las que aparece disfrutando del sol y el mar con un llamativo bikini azul eléctrico que resaltó su figura y su estilo relajado de vacaciones. Como única descripción, dejó tres emojis de ojo turco, suficientes para que sus fans hicieran el resto.

Con el cabello húmedo, una sonrisa natural y varios de sus tatuajes al descubierto —incluido el ya conocido «HOPE» en el escote—, Karol posó sobre la cubierta de un espectacular yate con el mar azul de fondo y un paisaje costero que muchos identificaron con la Costa Amalfitana o las exclusivas aguas de Mónaco.

Las reacciones no tardaron en llegar. Miles de seguidores llenaron la publicación de elogios, mientras varios medios de entretenimiento destacaban que la cantante estaba viviendo uno de sus momentos más radiantes tanto personal como profesionalmente.

Las imágenes llegaron apenas unos días después de que la colombiana también llamara la atención en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde apareció con un elegante look negro junto a su inseparable amigo Daiky Gamboa y se convirtió en una de las celebridades más comentadas del evento.

Karol atraviesa además una etapa especialmente intensa en su carrera. Tras hacer historia como la primera mujer latina en encabezar Coachella, anunció su nueva gira mundial Viajando por el Mundo TropiTour, que ha ido creciendo a medida que aumenta la demanda de entradas.

A eso se suman los éxitos cosechados en las últimas semanas, incluidos varios reconocimientos en premios internacionales y una presencia constante en redes sociales, donde cada publicación suya se convierte en tema de conversación.

Y si algo quedó claro con estas nuevas fotos es que, además de dominar los escenarios, Karol G también sabe cómo revolucionar Instagram cada vez que decide compartir un vistazo de sus vacaciones.