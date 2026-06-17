Cubanoamericano Edwin López jura como nuevo jefe de Policía de Miami: Esto dice sobre la inmigración

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El cubanoamericano Edwin López fue juramentado el lunes como el jefe número 44 del Departamento de Policía de Miami, en una ceremonia celebrada en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts que reunió a cientos de familiares, colegas y funcionarios del sur de Florida.

La cuenta oficial de Miami PD en X describió el momento como «un instante definitorio de servicio», en el que López prestó juramento y prometió liderar con orgullo e integridad.

El día anterior, el saliente jefe Manuel «Manny» Morales había entregado simbólicamente el mando a López al transmitir su «último 06», el código de radio que indica el fin de servicio, cerrando así 32 años de carrera en la institución.

López, nacido en Miami de padres inmigrantes cubanos, calificó el nombramiento como el mayor honor de su vida. «Es el honor de toda una vida servir como Jefe de Policía del Departamento de Policía de Miami. Agradecido a Dios, a mi familia, a mis mentores y a todos los que me ayudaron en el camino», escribió en X tras la ceremonia.

La alcaldesa Eileen Higgins, quien anunció el nombramiento de López el 8 de mayo, lo elogió por creer que «no hay diferencia entre seguridad pública y confianza pública».

Higgins, quien está en contra de que la Policía local actúe como agente de inmigración, recordó que alrededor de uno de cada dos residentes de Miami nació en el extranjero, y afirmó que, bajo el liderazgo de López, «todas las personas de esta ciudad -independientemente de su estatus migratorio- serán tratadas con dignidad, respeto y humanidad».

López, por su parte, dijo que quiere equilibrar una actuación policial «compasiva» con un enfoque de «tolerancia cero» ante el crimen. «A cualquiera que se aproveche de cualquier miembro vulnerable de nuestra comunidad, les prometo que trabajaremos sin descanso para ponerlo tras las rejas», afirmó.

En declaraciones al Miami Herald, el oficial aclaró que su filosofía de «tolerancia cero» no se aplica al control migratorio, sino a «las personas que intentan hacer daño a los niños, las que irrumpen en las casas, las que roban autos, las que son asesinas».

Acerca de si planea colaborar con los funcionarios federales de control migratorio, respondió que necesita evaluar cualquier acuerdo existente.

«Pero mi prioridad no es hacer cumplir nada relacionado con la inmigración», aseguró.

Con más de 28 años de experiencia en las fuerzas del orden del sur de Florida, López llega al cargo tras haber dirigido el Departamento de Policía de Doral desde enero de 2023, donde comandaba 155 oficiales en una ciudad de 82,000 habitantes.

El salto institucional es considerable: en Miami asume el mando de aproximadamente 1,400 oficiales jurados y 400 empleados civiles en una ciudad de casi 500,000 residentes, con un salario anual de $325,000.

Es el segundo jefe de Policía cubanoamericano consecutivo en Miami: su predecesor Morales también era de origen cubano y se retiró tras tres décadas de servicio.

Otra de sus prioridades para su gestión es el conocimiento personal de los oficiales del departamento, un reto que se amplía con los planes de la ciudad de incorporar aproximadamente 300 oficiales adicionales en los próximos años.

El administrador municipal de Miami James Reyes destacó que él «aporta un historial excepcional de liderazgo, un profundo compromiso con la transparencia y un enfoque comprobado de policía comunitaria que ha ganado la confianza de las comunidades donde ha servido».

Antes de Doral, López acumuló 25 años en el Departamento de Policía Escolar de Miami-Dade, donde ocupó la jefatura durante sus últimos cuatro años. Tiene una licenciatura en Educación Física y una maestría en Administración Pública, ambas de la Universidad Internacional de Florida.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, lamentó su partida con palabras de reconocimiento: «Durante su tiempo en la ciudad, fortaleció nuestro departamento, apoyó a nuestros oficiales y ayudó a construir una base sólida que nos posiciona bien para el futuro. Su impacto se sentirá mucho después de su partida».