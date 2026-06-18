«¡Que se vayan!»: estalla protesta en barrio de La Habana tras 36 horas de apagón

Un video difundido en redes sociales muestra una protesta nocturna en «El Hueco», barrio ubicado en los límites entre los municipios La Lisa y Marianao, en La Habana, tras más de 36 horas consecutivas sin electricidad.

En las imágenes, grabadas esta semana, se aprecia un fuego encendido en la calle y siluetas de personas al fondo, mientras una mujer grita consignas de desesperación y hartazgo contra el régimen.

«Ya estamos cansados, de tanta hambre, tanta miseria y tanta oscuridad. Llevamos 36 horas sin luz. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo?», se escucha gritar a la mujer que filma la escena.

La manifestante también denuncia que madres y niños están sin comer, que no hay agua, y exige la salida del gobierno: «¡Que se vayan! Lo que queremos es que se vayan y nos dejen a nosotros en paz, a ver si podemos hacer una vida».

Uno de los señalamientos más contundentes del video apunta directamente a la empresa eléctrica estatal, a la que acusa de mentir sobre la duración del corte.

«La empresa eléctrica es la primera que dice que llevamos dos horas nada más, llevamos 36 horas sin luz, está bueno ya, tremenda falta de respeto», afirma la mujer.

La protesta en El Hueco no es un hecho aislado

La misma noche del miércoles al jueves, cacerolazos masivos sacudieron todos los repartos de Santiago de Cuba, con militarización de calles. También se registraron protestas en Buena Vista y en otros barrios habaneros.

El colapso eléctrico que detona estas manifestaciones tiene raíces estructurales. El 15 de junio, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras salió de servicio por un salidero en caldera, su avería número 15 en lo que va del año, elevando la afectación proyectada para el pico nocturno a 2,085 MW frente a una disponibilidad de apenas 995 MW y una demanda nacional de 3,100 MW.

En Santiago de Cuba, la empresa eléctrica reorganizó los cortes en nueve bloques, dejando a cada zona con apenas una o dos horas de electricidad al día. En La Habana, los apagones oscilaban entre 12 y 22 horas diarias.

La Lisa y Marianao tienen antecedentes de protestas por apagones

El 5 de junio, vecinos de Marianao protagonizaron cacerolazos con consignas de «agua y corriente», y en marzo de 2026, durante el colapso que dejó al 68% de la isla sin luz, ambos municipios ya habían salido a las calles.

Las protestas de junio se producen en paralelo al Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista, celebrado el miércoles, donde el régimen debatió más de 20 reformas económicas mientras la población salía a las calles en varias provincias.

«Son 36 horas sin luz. ¡Esto es una injusticia!», repitió la mujer desde El Hueco. Cerró su video con una pregunta que resume el agotamiento de miles de cubanos: «¿Hasta cuándo es esto?».