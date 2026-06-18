«Mi hermana es gay»: Maluma pone en su sitio a entrevistador al hablar sobre homosexualidad y las redes lo aplauden

El cantante colombiano Maluma sorprendió durante una entrevista con la emisora Mega 97.9 FM de Nueva York al revelar públicamente que su hermana es gay y al rechazar sin rodeos cualquier forma de prejuicio hacia la comunidad LGBTQ+, en declaraciones que se viralizaron en redes sociales en pleno Mes del Orgullo.

Cuando el entrevistador le preguntó si tenía algún reparo al respecto, el artista respondió con total naturalidad: «¿Cuál prejuicio? Si mi hermana es gay. ¿Prejuicio de qué? Obvio no. Ya estamos en un nuevo mundo, papi. Eso ya no va».

En el mismo intercambio, Maluma aprovechó para dirigirse directamente a la comunidad: «Un saludo para la comunidad LGBTI, un saludo para todos, los amo. Gracias por el amor, son increíbles».

El momento más llamativo llegó cuando el entrevistador intentó llevar la conversación hacia el debate religioso, citando pasajes bíblicos sobre la homosexualidad.

Lejos de esquivar el tema, Maluma respondió con firmeza y algo de humor: «Entonces déjeles la Biblia porque usted está leyendo la que no es». Ante la insistencia sobre Adán y Eva, añadió: «Entonces van para otro cielo, van para el cielo donde están todos los otros, también gozando y bailando».

Varios usuarios en redes señalaron que el entrevistador buscaba llevar la nota hacia la burla, pero que el cantante cerró el tema hablando de forma seria y directa.

Las declaraciones tienen un peso simbólico particular porque provienen de uno de los artistas más influyentes del reggaetón, un género históricamente cuestionado por promover estereotipos de masculinidad rígida.

El vínculo de Maluma con su hermana Manuela Londoño va más allá de lo familiar: el propio nombre artístico del cantante se formó con las primeras sílabas de los nombres de su madre Marlli, su padre Luis y su hermana Manuela, lo que evidencia el lugar central que ella ocupa en su identidad.

El clip fue republicado por diversas cuentas en Instagram y recogido por la organización It Gets Better México, que lo acompañó con el mensaje: «Maluma mandó un mensaje claro durante el Mes del Orgullo: la homofobia no tiene lugar».

Las reacciones del público fueron mayoritariamente positivas. «El respeto es un derecho humano», escribió un usuario. Otro destacó: «Eso es ser empáticos con los demás, es cuestión de respeto y consideración, no importa tus preferencias sexuales».

Las palabras del artista llegan en un momento de alta visibilidad personal y profesional. Maluma acaba de lanzar su séptimo álbum de estudio, Loco x Volver, presentado el 15 de mayo de 2026 como su trabajo más personal, inspirado en sus raíces colombianas y en los cambios que ha traído la paternidad.

El cantante también atraviesa una etapa de madurez vital: es padre de una niña llamada Paris y espera un segundo hijo con su pareja Susana Gómez, además de haber hablado abiertamente sobre su dura batalla contra los ataques de pánico a finales de 2024.

No es la primera vez que Maluma expresa respeto hacia la diversidad sexual, pero esta declaración —en la que revela que su propia hermana es gay— es la más directa y personal que ha hecho hasta la fecha.