Joven cubano detenido por ICE desde hace más de un año pide ayuda desde centro migratorio

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Randy Mesa Padrón, un barbero cubano de 30 años originario de Pinar del Río, lleva más de un año recluido en un centro de detención para migrantes en Mississippi sin haber cometido ningún delito, mientras su familia denuncia el devastador impacto humano, legal y económico de una detención que no cesa.

Según un reportaje de Telemundo 51 Miami, Mesa concedió una entrevista desde el propio centro de detención en la que relató con crudeza su situación. Telemundo intentó obtener respuesta de ICE y de la Patrulla Fronteriza, pero ninguna de las dos agencias respondió hasta la fecha de publicación.

«Estar preso un año sin haber cometido ningún delito»

Mesa ingresó a Estados Unidos por la frontera sur en febrero de 2022 con el formulario I-220A, que le permitió permanecer en el país bajo supervisión mientras avanzaba su proceso migratorio. Acudió a todas las citas requeridas. Sin embargo, el 3 de junio de 2025, durante una audiencia en Miami, su solicitud de asilo político fue desestimada.

«Estaba ICE esperándome en la puerta. Desde ese momento hasta el día de hoy he estado detenido», relató desde su celda.

«Es algo que nunca me imaginé, estar preso un año sin haber cometido ningún delito es algo bien difícil», añadió.

Desde el centro, Mesa también alzó la voz por el resto de los migrantes: «Se respeten nuestros derechos como seres humanos. No somos criminales».

El deterioro físico y emocional tras un año de encierro

El paso del tiempo en detención ha dejado marcas visibles en Randy Mesa, quien describió con detalle el costo personal de su reclusión.

«Imagínate que en un año solo he podido ver a mi esposa una vez. Más de 30 libras he perdido de peso. Me han salido muchas canas por el estrés», confesó.

Sobre el panorama que observa a diario dentro del centro, fue contundente: «En este lugar vemos muy pocas personas salir, solo deportación. Y el que no acepta la deportación pues está como yo».

Mesa también señaló que continúan llegando migrantes al centro y que la mayoría permanece detenida porque se niega a ser deportada.

La estrategia legal y el traslado deliberado a Mississippi

El abogado Wilfredo Allen, uno de los tres representantes legales de Mesa, apeló la cancelación del asilo y presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Mississippi.

El gobierno respondió en abril de 2026, pero hasta la fecha no se ha emitido decisión.

Allen denunció que la detención responde a una estrategia deliberada: «Lo fuerzan a cerrar el asilo para tratar de deportarlo y detenerlo».

El abogado también cuestionó el traslado de migrantes desde Florida:

«Yo creo que adrede han movido personas de la Florida para Louisiana, para Mississippi, para los lugares que ellos saben que los distritos federales ahí ya han fallado en contra de poner las personas en libertad».

Sobre los jueces que atienden estos casos, Allen fue directo: «¿Quiénes son los jueces en detención? La mayoría son exmilitares que han escogido y el trabajo de ellos es negar».

Mesa se encuentra en el Centro Correccional del Condado de Adams en Natchez, el mismo centro donde también está recluido el rapero cubano conocido como El Insurrecto, detenido en diciembre de 2025.

La familia, rota entre Miami y Cuba

La esposa de Randy, Roxana Reguero, de 28 años, también cubana y residente legal, ha asumido sola la carga económica y emocional. «Ha sido muy fuerte para mí. Nunca pensé que pudiera estar en este gran país sola», expresó.

Los planes que la pareja había construido durante años quedaron destruidos: «Fueron tres años preparándonos para comprarnos una casa y todo se nos ha ido en abogados de ahora para ahorita», lamentó.

Mesa mantiene activas tres vías legales: la apelación del asilo negado, una petición familiar I-130 presentada por su esposa en diciembre de 2024 y su estatus de Ajuste Cubano, que no ha sido cancelado.

La familia también confía en una gestión ante el congresista Mario Díaz-Balart, quien habría indicado que revisará el caso.