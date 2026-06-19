«Miren el país malo»: Cubano muestra lo que hicieron dos policías en plena calle en Hialeah

Un cubano residente en Hialeah compartió en TikTok un video que no tardó en llamar la atención de miles de usuarios. En las imágenes se ve a dos agentes de policía ayudando a una señora a cambiar una rueda pinchada en plena calle, una escena cotidiana que para muchos emigrantes tiene una lectura muy particular.

El clip, publicado por el usuario @victorruiz2586, dura apenas 19 segundos, pero logró generar cientos de reacciones gracias al comentario con el que acompaña la grabación.

Mientras enfoca a los policías trabajando junto al vehículo, el creador del video comenta con evidente ironía: «Aquí estamos, miren para que vean el país malo que hace cosas malas. Aquí vemos a la policía, dos patrullas, los dos policías cambiándole la goma a la señora. Gracias, hermano».

La frase fue interpretada por muchos seguidores como una referencia a la imagen negativa de Estados Unidos que durante años escucharon en Cuba, algo que ayudó a que la publicación conectara rápidamente con numerosos cubanos dentro y fuera de la isla.

El video acumuló miles de visualizaciones, cerca de 4,000 "me gusta" y cientos de comentarios. Muchos usuarios aprovecharon para agradecer la labor de los oficiales y compartir experiencias similares.

«Servir y proteger. Bendiciones para esos oficiales», escribió una persona. «Dios bendiga a los Estados Unidos de América», comentó otra. También se repitieron mensajes como «Maravilloso país», «Dios bendiga a todos estos oficiales» y «Bendiciones a los que nos protegen».

Algunos seguidores incluso contaron vivencias propias. Una cubana recordó que su carro se rompió en un semáforo y, en medio del nerviosismo, la policía llegó a ayudarla en pocos minutos. Otra usuaria aseguró que también le cambiaron una rueda a las tres de la mañana en Hialeah.

Tampoco faltaron quienes destacaron lo mucho que valoran su vida en Estados Unidos. «Desde que puse un pie en este país dije que era el mejor del mundo», comentó una persona. Otros coincidieron con frases como «Somos bendecidos por estar en este maravilloso país» o «La policía acá es superespecial, lo mejor de lo mejor».

Por supuesto, también hubo espacio para el debate. Algunos usuarios señalaron que ayudar a los ciudadanos forma parte del trabajo de los agentes y que no debería sorprender a nadie. El propio creador respondió aclarando que no se trataba de asombro, sino de agradecimiento por un gesto que considera digno de reconocer.

El video fue grabado en Hialeah, una ciudad profundamente vinculada a la comunidad cubana y donde este tipo de publicaciones suelen despertar numerosas reacciones. Al final, más allá de la rueda pinchada o de la ayuda policial, lo que realmente conectó con miles de personas fue una escena sencilla que para muchos simboliza algo más: sentirse respaldados en un momento de necesidad.