Ecuador busca una reacción inmediata en un partido clave para su futuro

Vídeos relacionados:

Ecuador enfrenta este sábado a Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City —a las 20:00 hora de Cuba— en un duelo que se ha convertido en una cita de supervivencia mundialista para la Tri.

La urgencia nació el 15 de junio, cuando Ecuador cayó 0-1 ante Costa de Marfil con un gol de Amad Diallo en el minuto 89, resultado que rompió una racha de 19 partidos sin perder bajo la dirección del técnico argentino Sebastián Beccacece.

Esa derrota no solo borró de golpe el mejor registro invicto de la selección en años recientes, sino que colocó a Ecuador en una posición delicada dentro del Grupo E del Mundial 2026, donde Alemania y Costa de Marfil se perfilan como los dos clasificados naturales.

El problema de fondo no es nuevo: la Tri ha marcado apenas 20 goles en 21 partidos bajo Beccacece, una producción ofensiva que contrasta con la solidez defensiva que llevó al equipo a terminar segundo en las Eliminatorias CONMEBOL con solo cinco goles recibidos en 18 partidos.

La dependencia de Enner Valencia, máximo goleador histórico de Ecuador, sigue siendo el principal punto débil del esquema: cuando el delantero no aparece, el equipo carece de alternativas fiables para generar peligro.

El nuevo formato del torneo con 48 selecciones añade otra capa de presión: al haber perdido el duelo directo ante Costa de Marfil, Ecuador quedará por detrás de los africanos en cualquier desempate por puntos, lo que obliga a la Tri a pelear prácticamente mano a mano con Alemania por uno de los dos primeros puestos del grupo.

Incluso si termina tercera, la diferencia de goles podría ser determinante en la comparación con los terceros clasificados de otras zonas, lo que convierte cada tanto ante Curazao en un activo de enorme valor.

Sobre el papel, el rival ofrece condiciones favorables para reaccionar. Curazao debutó en su primera Copa del Mundo con una derrota por 7-1 ante Alemania el 14 de junio en Houston, dejando al descubierto una fragilidad defensiva notable, especialmente en balón parado y ante equipos con movilidad ofensiva.

No obstante, el conjunto caribeño no llegó al partido sin argumentos: las incursiones de Juninho Bacuna y las apariciones de Jürgen Locadia mostraron capacidad para generar peligro cuando encuentra espacios, y el equipo mantuvo un buen nivel físico durante gran parte del encuentro ante los alemanes.

Ese detalle físico preocupa en el entorno ecuatoriano, ya que la Tri sufrió un desgaste importante en los últimos veinte minutos ante Costa de Marfil y terminó pagando caro la intensidad de los africanos en el tramo final.

La alineación probable de Ecuador contempla a Hernán Galíndez bajo palos; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié en defensa; Moisés Caicedo, Denil Castillo y Pedro Vite en el mediocampo; y John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata como línea ofensiva.

«Ganar es una obligación. Golear podría convertirse en una necesidad», resume el análisis previo al partido. El margen de error desapareció para Ecuador, y este sábado en Kansas City llega el momento de responder.