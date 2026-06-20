Advierten con un dron a surfista ante la cercanía de un tiburón

Un operador de drones logró alertar a un surfista sobre la presencia de un tiburón que lo rodeaba en las aguas frente a Seascape Beach, en Aptos, California, en un momento de tensión que quedó grabado en video y se difundió ampliamente en redes sociales.

El incidente ocurrió el 10 de junio, alrededor de las 8:45 de la mañana, cuando Nick Bertocchini, fotógrafo que opera bajo el nombre Corfino Photography en Instagram, sobrevolaba la zona con su dron y detectó la silueta del animal acercándose al surfista, identificado solo como «Rex».

Las imágenes captadas desde el aire muestran al surfista sentado sobre su tabla, completamente ajeno al depredador que se desplazaba bajo él, mientras el tiburón comenzaba a trazar círculos a su alrededor.

Bertocchini recurrió a una técnica que ya le había funcionado antes: aceleró los motores del dron y desplazó el aparato hacia un costado del tiburón para llamar la atención del surfista.

«Intenté advertir al surfista, Rex, con quien hablé después, acelerando los motores del dron y moviéndolo hacia el lado del tiburón. Es algo que ha funcionado antes para alertar a surfistas sobre tiburones», explicó Bertocchini en su publicación de Instagram.

La maniobra surtió efecto: Rex notó la presencia del animal y comenzó a remar con rapidez hacia la orilla. El momento de mayor tensión llegó cuando el tiburón se colocó directamente detrás del surfista antes de alejarse sin hacer contacto.

Bertocchini señaló que el comportamiento del animal lo inquietó más de lo habitual. «Normalmente los tiburones son algo curiosos y se van rápido, pero este parecía más investigativo de lo normal», escribió.

Tras salir del agua, Rex le contó al operador del dron que creció surfeando en esa zona y que con los años ha notado un aumento en los avistamientos de tiburones cerca de Seascape Beach.

El video fue publicado en Instagram el 16 de junio y se volvió viral tras ser difundido por la cadena local KSBW 8 y sus afiliadas nacionales.

La zona de Santa Cruz es conocida por la frecuente presencia de tiburones blancos jóvenes, especialmente en verano y otoño, cuando las aguas de Soquel Cove se calientan. El área ha sido apodada informalmente «Shark Park» por la cantidad de avistamientos registrados.

Las autoridades estatales han colocado carteles de advertencia en playas cercanas como Seacliff, New Brighton y Río del Mar ante los múltiples avistamientos reportados en la región.

El incidente se produce seis meses después de la muerte de la triatleta Erica Fox, de 55 años, quien desapareció el 21 de diciembre de 2025 mientras nadaba en la bahía de Monterrey y cuyo cuerpo fue hallado el 27 de diciembre cerca de Davenport Beach, en el mismo condado de Santa Cruz, con lesiones atribuidas a un tiburón blanco.

A pesar de la alarma que generan estos encuentros, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California documenta que los incidentes con tiburones son estadísticamente muy poco frecuentes: menos de 250 casos registrados desde 1950, con un promedio de menos de tres por año y menos de una muerte anual en todo el estado.

«Me alegra que el tiburón y el surfista se separaron sin ningún contacto adicional», concluyó Bertocchini.