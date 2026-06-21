Termoeléctrica Guiteras intenta otro regreso al sistema eléctrico: ¿Cuánto durará esta vez?

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La termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, inició este domingo una prueba hidráulica como paso previo a su posible reincorporación al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), según anunció la propia central en sus redes sociales.

«De concluir satisfactoriamente estaríamos iniciando el proceso de encendido. Posteriormente al alcanzar los parámetros sincronizar la unidad al sistema eléctrico nacional», publicó la planta en su perfil de Facebook.

El anuncio llega apenas nueve días después de la última reconexión, ocurrida el 12 de junio, cuando la Guiteras volvió al SEN tras revisar 544 cordones de soldadura, reparar 172 y cambiar cinco mochetas de la caldera.

En aquella ocasión, la planta solo logró aportar unos 100 MW durante el pico nocturno, muy por debajo de su capacidad máxima de 300 MW.

El medio estatal Canal Caribe había informado el sábado que avanzaban los trabajos finales en la caldera y que se preveía la reincorporación «este domingo».

Sin embargo, reportes posteriores apuntaban también a un posible martes como fecha de sincronización, lo que refleja la incertidumbre que rodea cada intento de arranque.

La secuencia de fallas en lo que va de 2026 es extensa: la planta acumula entre 12 y 13 salidas del SEN, con más de la mitad originadas en averías de la caldera.

Solo en mayo y junio, la Guiteras salió del sistema el 14 de mayo, volvió a desconectarse el 24 de mayo por un poro en el economizador, se reconectó el 28 de mayo y volvió a salir apenas dos días después.

El 6 de junio paró de nuevo por salideros en la caldera antes de la reconexión del día 12.

El deterioro estructural que explica este ciclo es profundo y acumulado. La planta no ha recibido un mantenimiento capital adecuado desde 2010, y la parada de enero de 2026 —de apenas un mes— resultó insuficiente para llegar en condiciones óptimas al verano, la temporada de mayor demanda. En 2025, los salideros en la caldera representaron casi el 70% del tiempo fuera de servicio, según reconoció el propio personal de la central.

El peso de la Guiteras en el sistema eléctrico cubano hace que cada salida tenga consecuencias inmediatas para millones de personas.

La planta aporta entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional, y su ausencia agrava un déficit que en junio de 2026 oscila entre 1,720 MW y más de 2,000 MW en horario pico.

Las consecuencias sobre la población son directas: en Matanzas se registraron cortes de hasta 85 horas consecutivas entre el 14 y el 17 de junio, mientras que en Santiago de Cuba los apagones se organizaron en nueve bloques con apenas una o dos horas de electricidad al día por zona.

El 16 de mayo, el 51% del país quedó sin electricidad de forma simultánea.

Cada nuevo anuncio de reconexión de la Guiteras llega acompañado del mismo escepticismo: la última vez que la planta arrancó tras una prueba hidráulica similar, duró conectada menos de una semana antes de volver a fallar en la misma zona crítica.