Plegaria de Yia Caamaño arrasa en las redes: «¡Deberían irse!»

Un monólogo protagonizado por la actriz cubana Yia Caamaño se convirtió este fin de semana en uno de los videos más comentados de la comunidad cubana en línea.

El video fue publicado en Instagram donde acumula más de 100.000 visualizaciones en menos de 24 horas y más de 12,600 «me gusta». Se titula "Deberían irse" y está basado en un texto del dramaturgo cubano Freddys Núñez Estenoz. La dirección es de la propia Caamaño y el cineasta cubano Jhona Tome, quien también asumió la fotografía y la edición.

El monólogo tiene un mensaje para los dirigentes del régimen cubano. Desde el primer instante, la voz de Caamaño no deja margen a la ambigüedad: «Deberían irse, hacer sus maletas, llenarlas con todos sus millones e irse. De todo corazón les deseo mala suerte en su viaje. De todo corazón les deseo lo peor».

El texto no ofrece perdón ni lo solicita. «No pidan perdón, no es necesario. No hay perdón posible», dice la actriz, antes de pasar a una de las imágenes más poderosas, que alude directamente a los apagones que asfixian a Cuba.

«Deberían irse de madrugada, cuando nadie duerme. Porque es que de hace mucho tiempo nadie duerme. Demasiada oscuridad para poder dormir, demasiada oscuridad para poder soñar».

Lejos de la nostalgia, el texto convierte la memoria en advertencia. «No les extrañaremos, les recordaremos. Recordarlos es la única manera de que no vuelva a ocurrir esta catástrofe».

El monólogo culmina con una visión de esperanza para la diáspora cubana, que en los últimos años ha alcanzado cifras históricas de emigración.

«Deberían irse y verán como regresan miles. ¿Qué digo miles? Millones, y romperemos el récord de abrazos en una sola noche», dice Caamaño, antes del cierre más contundente del texto: «Porque sería maravilloso celebrar su no existencia».

Caamaño es una de las actrices más reconocidas de la televisión cubana, con protagónicos en telenovelas como Asuntos pendientes y El rostro de los días. Desde febrero de 2023 reside en Miami y obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos en mayo de 2024.

El autor del texto, Freddys Núñez Estenoz, es un dramaturgo camagüeyano fundador del colectivo Teatro del Viento, conocido tanto por su trabajo escénico como por sus denuncias públicas sobre la crisis sanitaria y el abandono estatal en Cuba.

El hecho de que su texto ya circulara en redes antes de ser llevado al formato audiovisual sugiere que el monólogo tenía resonancia previa en la comunidad cubana.