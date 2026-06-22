Feminicidio en Cuba: Madre de dos menores muere a manos de su expareja en Mayabeque y la cifra de crímenes sube a 35

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Maribel Pérez Linares, de 33 años, fue asesinada con extrema violencia por su expareja el 17 de junio en el batey La Lima, municipio de Nueva Paz, provincia de Mayabeque, según confirmó el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) a través de fuentes comunitarias.

El crimen no se cobró una sola vida: la pareja actual de Maribel también fue agredida con arma blanca durante el ataque y falleció posteriormente en el hospital donde luchaba por sobrevivir, un hecho que OGAT calificó como un episodio adicional de violencia feminicida.

La víctima dejó dos hijos menores de edad.

Con este caso, Cuba acumula 35 feminicidios confirmados en 2026, según el conteo de OGAT, que también registra 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contexto de violencia feminicida.

Junio se ha convertido en uno de los meses más letales del año: en sus primeros 17 días se confirmaron al menos cinco feminicidios.

Captura de Facebook / Alas Tensas

El de Maribel es el quinto caso del mes.

Estuvo precedido por el de Daisi María Isaac Brito, de 56 años, quien desapareció la noche del 8 de mayo y su cuerpo fue hallado en un descampado al día siguiente, con mutilaciones, en San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, La Habana; y por el de Arnelys Nancy Vega González, de 25 años, asesinada por su pareja en Centro Habana el 7 de junio.

La cifra de 34 feminicidios -que acaba de llegar a 25 con el asesinato en Nueva Paz- en solo seis meses, representó un incremento del 112,5 % respecto al mismo período de 2025, cuando OGAT había documentado 16 casos a igual fecha, según datos la especialista Yanelys Núñez a Martí Noticias.

El patrón se repite con brutal consistencia: en 2025, el 83,3 % de los feminicidios fue cometido por parejas o exparejas, el 62,5 % ocurrió en el hogar de la víctima y el 64,6 % se ejecutó con arma blanca.

El caso de Maribel reproduce ese perfil punto por punto.

OGAT advierte que las cifras reales son probablemente mayores, dado que Cuba es un país con conectividad limitada y apagones que dificultan la denuncia y el registro de los crímenes.

El régimen cubano no publica estadísticas oficiales accesibles sobre feminicidios y mantiene un registro interno que no está disponible para la ciudadanía ni para las organizaciones independientes.

El feminicidio tampoco está tipificado como delito autónomo en el Código Penal cubano vigente desde noviembre de 2022: figura únicamente como agravante en el artículo 345.2, con penas de 20 a 30 años, prisión perpetua o muerte.

En mayo de 2022, la Asamblea Nacional rechazó una enmienda para tipificarlo como delito independiente. Cuba carece además de una ley integral de violencia de género y de refugios institucionales para mujeres en riesgo.

Desde el 16 de abril de 2026, OGAT es prácticamente la única fuente de documentación sistemática activa, tras el cierre del Observatorio de Feminicidios de «Yo Sí Te Creo en Cuba» por desgaste emocional, falta de recursos y represión. Entre 2019 y 2025, ambas organizaciones documentaron conjuntamente 315 feminicidios.