Leah Reyes Amores: Primera cubana en protagonizar la portada de la revista de moda L’Officiel Monaco

La joven cubana Leah Reyes Amores continúa consolidando una trayectoria internacional que no deja de sumar éxitos. La Miss Teen Earth 2025 se ha convertido en la primera cubana en protagonizar la portada de L’Officiel Monaco, una de las revistas más reconocidas de Europa en los sectores de la moda, el lujo y el estilo de vida.

Este importante reconocimiento llega casi un año después de que la joven hiciera historia al conquistar el título de Miss Teen Earth 2025 durante la competencia celebrada en la India, convirtiéndose en la primera representante de Cuba en obtener esa corona internacional.

Un nuevo paso en su proyección internacional

La producción editorial fue realizada durante su reciente visita al Principado de Mónaco y refleja el creciente interés que despierta la reina de belleza cubana dentro de la industria internacional de la moda. Su aparición en la portada de L’Officiel Monaco marca un nuevo capítulo en una carrera que continúa expandiéndose más allá de los certámenes de belleza.

La publicación la coloca junto a figuras internacionales que han ocupado espacios destacados en una revista considerada referencia en tendencias, estilo y exclusividad dentro del mercado europeo.

Más allá de los certámenes de belleza

Además de sus logros en el ámbito editorial, Leah Reyes Amores ha participado como jurado en importantes concursos internacionales y mantiene una activa labor vinculada a diversas causas sociales.

A través de su plataforma, promueve valores como la superación personal, el liderazgo juvenil y la responsabilidad social, convirtiéndose en un referente para jóvenes que buscan abrirse camino en escenarios internacionales.

Su presencia en espacios de prestigio contribuye también a proyectar el talento cubano más allá de las fronteras de la isla y a visibilizar nuevas historias de éxito dentro de la comunidad cubana.

Captura Instagram / Leah Reyes Amores

Un orgullo para Cuba

Con este nuevo hito, Leah Reyes Amores reafirma su posición como una de las jóvenes cubanas con mayor proyección internacional en el mundo de la moda y los certámenes de belleza.

Desde su histórica coronación como Miss Teen Earth 2025 hasta su llegada a la portada de L’Officiel Monaco, la joven continúa acumulando logros que fortalecen su presencia en la escena global y llevan el nombre de Cuba a algunos de los escenarios más importantes del mundo.