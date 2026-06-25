Horóscopo del 2026-06-25 — La retrogradación de Mercurio se acerca y puedes sentirlo

Vídeos relacionados:

La energía astrológica de este 25 de junio está marcada por los primeros efectos de la retrogradación de Mercurio en Cáncer, que comenzará el 27 de junio. Sus efectos suelen percibirse días antes, invitando a bajar el ritmo, revisar decisiones y prestar más atención a la comunicación.

Al producirse en Cáncer, signo asociado con la familia, el hogar, los recuerdos y la seguridad emocional, esta retrogradación también puede reabrir conversaciones pendientes, propiciar reencuentros con personas del pasado y llevar a replantear decisiones que parecían definitivas.

Este tránsito coincide con la influencia del reciente Solsticio y con Venus en Leo formando un trígono con Saturno en Aries, una combinación que favorece construir con calma y asumir compromisos duraderos.

¿Cómo puede manifestarse esta energía?

En la naturaleza : cambios repentinos del tiempo, sensación de inestabilidad y mayor sensibilidad a los ciclos naturales.

: cambios repentinos del tiempo, sensación de inestabilidad y mayor sensibilidad a los ciclos naturales. A escala social : retraso de proyectos, fallos en las comunicaciones, revisión de acuerdos y noticias que obligan a replantear decisiones.

: retraso de proyectos, fallos en las comunicaciones, revisión de acuerdos y noticias que obligan a replantear decisiones. A nivel personal: reencuentros, conversaciones pendientes y necesidad de pensar dos veces antes de hablar o actuar.

La recomendación para hoy es sencilla: no precipitarse. Lo que revises ahora puede evitar errores importantes en los próximos días.

Aries

Aries, tú que siempre vas de frente, hoy el universo te pide que combines esa valentía tuya con un poco de paciencia estratégica. No es que te frenes — es que afinas la puntería antes de soltar. Hay algo que llevas trabajando con las manos y el corazón desde hace meses, y hoy empieza a tomar una forma más clara. Si tienes familia lejos, una llamada hoy puede llegar en el momento justo, de esas que te recuerdan por qué uno sigue fajándose cada día. En lo económico, aparece una oportunidad que requiere que actúes rápido pero con cabeza — no te lances sin revisar los detalles. La energía del día te favorece para abrir conversaciones que habías postergado. Confía en tu instinto, que tú tienes buen olfato para saber cuándo una puerta es la correcta.

Número de la suerte: 7 · Compatibilidad: Sagitario · Consejo: Fuerza y paciencia no se contradicen — hoy las necesitas a las dos.

Tauro

Tauro, tú eres de los que saben construir despacio y bien, y hoy ese don tuyo brilla con una luz especial. Estamos en la mitad del camino y lo que tú has ido levantando con constancia empieza a dar señales de que va a sostenerse. En el terreno del dinero, hoy puede llegar una noticia o una gestión que avanza — no todo, pero lo suficiente para respirar un poco más tranquilo. En el amor, si hay distancia de por medio, un gesto pequeño de tu parte hoy puede pesar más que cien palabras. No lo pienses tanto, mándalo. Tu salud pide que te regales un momento de quietud hoy, aunque sea tomar el café sin prisa, sin pantalla, solo tú y el día. La tierra que pisas hoy es firme, Tauro — camínala con confianza.

Número de la suerte: 22 · Compatibilidad: Virgo · Consejo: Lo que construyes con calma, dura.

Géminis

Géminis, tu mente hoy está en modo expansión total, y eso es un regalo si lo canalizas bien. Tienes ideas que quieren salir, conversaciones que quieren abrirse, proyectos que piden que les des forma. Hoy es un día excelente para escribir, para comunicar, para decirle a alguien lo que llevas tiempo guardando. Si hay una persona querida en otro lugar del mundo, el universo dice que el hilo entre ustedes está más vivo que nunca — no lo dejes enfriar. En lo económico, una idea que tienes puede convertirse en algo real si empiezas a hablarla con las personas correctas. No subestimes el poder de una buena conversación hoy. Tu energía social está alta, pero cuida no dispersarte — elige bien dónde pones tu atención esta tarde.

Número de la suerte: 41 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Las mejores puertas se abren con las palabras justas.

Cáncer

Cáncer, hoy es tu día, y no lo decimos de cualquier manera. El universo tiene los ojos puestos en ti con una ternura especial. Eres el signo del hogar, de la familia, del amor que no entiende de distancias ni de mapas, y hoy eso que llevas adentro tiene una energía expansiva que puede traducirse en algo muy concreto: una noticia que esperabas, un reencuentro que se acerca, una sensación de que los tuyos están bien aunque no estén cerca. En lo espiritual, hoy es un día para agradecer antes de pedir — haz ese pequeño ritual que tú sabes, enciende esa velita, habla con quien cuida de ti desde arriba. El dinero pide que no tomes decisiones impulsivas hoy, pero sí que planifiques con claridad lo que viene. Cuídate el estómago, que Cáncer carga las emociones ahí.

Número de la suerte: 13 · Compatibilidad: Piscis · Consejo: El amor que guardas adentro es tu mayor fuerza — no lo escondas hoy.

Leo

Leo, el verano es tuyo por naturaleza, y hoy lo sientes en cada poro. Hay una energía de plenitud rodeándote que no es casualidad — es el resultado de todo lo que has trabajado sin que nadie te viera, de las veces que seguiste aunque costaba. Hoy eso empieza a tener su reconocimiento, aunque sea en pequeño. En el amor, si estás en pareja, dedícale tiempo de calidad hoy — no lo que sobre, sino lo primero. Si estás solo, algo o alguien interesante puede aparecer donde menos lo esperas. En lo económico, una idea que tienes sobre cómo resolver algo tiene más viabilidad de lo que crees — dale una vuelta seria. Tu liderazgo natural hoy puede inspirar a alguien que lo necesita. Sé generoso con eso, Leo, que la luz que tú das no se te acaba.

Número de la suerte: 1 · Compatibilidad: Aries · Consejo: Brilla, pero acuérdate de calentar a los que están cerca.

Virgo

Virgo, hoy la energía del día te habla directamente: es momento de afinar, de revisar, de poner cada cosa en su lugar antes de que llegue la plenitud. Y tú, que eres experto en eso, tienes una ventaja enorme. Hay un proyecto o una gestión que has llevado con mucho detalle y hoy puede dar un paso importante — confía en el trabajo que has hecho. En lo familiar, puede haber una conversación que requiere que escuches más que que hables, y eso para ti a veces cuesta, pero hoy vale la pena intentarlo. En salud, tu cuerpo te pide que reduzcas la tensión — sal a caminar aunque sea veinte minutos, que el movimiento te despeja la cabeza mejor que cualquier análisis. El dinero hoy pide orden, no milagros. Y tú sabes hacer orden mejor que nadie.

Número de la suerte: 36 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: La perfección puede esperar — el progreso no.

Libra

Libra, estamos en la mitad del año y tú, que siempre andas buscando el equilibrio justo, hoy tienes una oportunidad real de encontrarlo en algo que lleva tiempo inclinado hacia un lado. No es que todo se resuelva hoy, pero sí que ves con más claridad qué lado de la balanza necesita más atención. En el amor, si hay una conversación pendiente que has evitado por no querer conflicto, hoy la energía te da la suavidad necesaria para tenerla sin drama. En lo económico, una asociación o acuerdo que estás considerando tiene buena energía hoy — revisa los detalles antes de firmar nada, pero no lo descartes. Tu intuición estética también está alta: si tienes que presentar algo, hacerlo, que hoy convences con elegancia. La belleza que ves en el mundo hoy es real, Libra — no es ilusión.

Número de la suerte: 18 · Compatibilidad: Géminis · Consejo: El equilibrio no es quietud — es saber cuándo mover cada peso.

Escorpio

Escorpio, tú que sabes de transformaciones mejor que nadie, hoy sientes que algo está cambiando de piel — y esa sensación es buena señal, aunque por dentro duela un poco. Lo que estás soltando era necesario soltarlo. La energía de hoy te empuja hacia adelante con una fuerza que viene de adentro, de ese lugar tuyo que no cede aunque todo presione. En lo espiritual, hoy es un día para conectar con lo que te protege — ya sea una oración, un momento de silencio o una conversación con alguien en quien confías de verdad. En el amor, la intensidad que traes puede ser un regalo hoy si la diriges con ternura. En lo económico, una gestión que creías estancada puede moverse si tú das el primer paso. No esperes que el camino se abra solo — Escorpio abre sus propios caminos.

Número de la suerte: 9 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Lo que superas con tus propias manos, nadie te lo quita.

Sagitario

Sagitario, el jueves te sienta como anillo al dedo, y hoy más que nunca. Hay horizontes que se están abriendo frente a ti — algunos los ves claramente, otros los sientes sin poder nombrarlos todavía, pero están ahí. Tu optimismo natural hoy no es ingenuidad: es una antena que capta algo real que viene en camino. Si estás lejos de tu tierra, hoy puede llegar una señal de que el esfuerzo de haber echado pa'lante en otro lugar está dando frutos. En el amor, tu energía expansiva puede hacer que alguien cercano se sienta muy visto y muy querido — regálale eso hoy. En lo económico, un plan a mediano plazo que tienes en mente merece que le dediques tiempo hoy para pensarlo bien. La flecha que lanzas hoy puede llegar lejos, Sagitario — apunta con cuidado.

Número de la suerte: 33 · Compatibilidad: Aries · Consejo: El horizonte no se aleja — tú te acercas a él cada día que sigues.

Capricornio

Capricornio, nadie sabe mejor que tú lo que es trabajar duro sin que el resultado llegue tan rápido como uno quisiera. Y hoy el universo te dice, con claridad: lo que has construido con perseverancia tiene más valor del que tú mismo le reconoces. Estamos en la mitad del año y tu montaña ya tiene más altura de la que ves desde adentro. En lo económico, hoy puede llegar una confirmación o un avance en algo que llevas gestionando con paciencia — no será el final del camino, pero sí una señal de que vas bien. En lo familiar, alguien que extrañas puede estar pensando en ti hoy — no seas tan duro contigo mismo por lo que no pudiste controlar. En salud, tu cuerpo pide que no postergues más ese descanso que le debes. Cuídate, Capricornio, que la cima te espera pero también te espera sano.

Número de la suerte: 55 · Compatibilidad: Virgo · Consejo: El que sube despacio, llega seguro y llega lejos.

Acuario

Acuario, tu mente siempre va un paso adelante del tiempo, y hoy eso es exactamente lo que se necesita. Hay ideas tuyas que llevan tiempo esperando el momento justo, y la energía de este jueves de mitad de año les da un empujón real. Si tienes un proyecto creativo, tecnológico o social que llevas incubando, hoy es buen día para compartirlo con alguien que pueda ayudarte a materializarlo. En lo personal, a veces tu independencia hace que la gente que te quiere no sepa cómo acercarse — hoy puedes darles una apertura, aunque sea pequeña. En lo económico, una solución poco convencional para un problema que tienes puede funcionar mejor de lo que imaginas. Confía en tu originalidad. En lo espiritual, el universo hoy te recuerda que no estás tan solo como a veces sientes.

Número de la suerte: 47 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Las ideas que el mundo todavía no entiende son las que después lo cambian.

Piscis

Piscis, hoy tu sensibilidad es un superpoder, no una carga. Lo que sientes en el aire hoy tiene una base real — esa intuición tuya que a veces dudas en escuchar, escúchala. Hay algo que está a punto de abrirse en tu vida, una puerta que no esperabas, y tu corazón ya lo sabe aunque tu cabeza todavía no lo procesa del todo. En lo espiritual, hoy es un día poderoso para ti — si tienes una petición que llevas guardada, este es el momento de soltarla con fe y con calma, sabiendo que lo que tiene que llegar, llega. En el amor, tu capacidad de amar sin condiciones puede sanar algo hoy — en ti o en alguien cercano. En lo económico, evita préstamos o compromisos que no puedas sostener, pero no te cierres a una oportunidad que se presente con claridad. El agua siempre encuentra su camino, Piscis — y tú también.

Número de la suerte: 28 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Lo que sientes hoy con claridad, no lo dejes pasar mañana.