Julio César González Pagés cuestiona a emigrados cubanos en España que acusan de cobardía a quienes viven en la isla

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El historiador cubano Julio César González Pagés publicó en su cuenta de Facebook un texto en el que cuestiona duramente a una parte de la comunidad emigrada cubana en España por acusar de cobardía a quienes permanecen en la isla.

«Es significativo el fundamentalismo de derecha de una inmensa parte de la comunidad de emigrados cubanos en España. Algunos alegan que el calvario que vivimos en la actualidad es por falta de valentía de los que vivimos en la isla», escribió González Pagés, quien es un reconocido catedrático cubano y doctor en ciencias.

El historiador describe una dinámica que, según él, se repite con frecuencia: cuando alguien desde Cuba opina sobre política española sin elogiar a los partidos conservadores, recibe de inmediato la respuesta: «no opinen de los que ustedes no viven, por eso no tiene electricidad, agua, comida y libertad, cállense la boca y no jodan».

Lejos de limitarse a señalar esa actitud, González Pagés va más atrás y apunta al origen de muchos de esos emigrados.

Afirma que un grupo significativo de ellos salió de Cuba durante el Período Especial, en la década de los noventa, gracias a que sus padres eran dirigentes comunistas en distintos sectores del Estado, lo que les permitió obtener el Permiso de Residencia en el Exterior (PRE) y conservar sus derechos en la isla, un privilegio vedado para la mayoría de los cubanos.

Sus familias, señala el historiador, ocupaban casas confiscadas a sus dueños originales, entre ellos muchos emigrados españoles a Cuba que no gozaron de esas ventajas.

«Iniciado el siglo XXI vendieron o arreglaron y rentaron a turistas estas mansiones sin ningún cuestionamiento a la expropiación», escribe González Pagés.

El texto enumera con detalle los privilegios de esa élite: acceso a la tribuna del Hotel Nacional durante los carnavales, fiestas en el Club Cristino en el Festival de Cine, casas en Varadero en verano, automóviles Lada y Fiat, y educación en los preuniversitarios Lenin y Humboldt, que describe como centros con mejores profesores, comidas y estructuras que los demás planteles, reservados para «la población simple y mortal».

La denuncia más directa llega al final del texto: «Cientos de artistas, funcionarios y personas públicas que ahora son de la extrema derecha en España tienen un pasado de silencio y defensa de la revolución de forma oportunista para mantener sus pequeños privilegios durante décadas».

El historiador, censurado por Cubavisión en abril de 2025 por abordar temas de violencia y masculinidades, ha investigado durante años la emigración española a Cuba, lo que le otorga una perspectiva particular sobre las ironías históricas que denuncia en su publicación.

El debate sobre quién tiene legitimidad para opinar sobre Cuba —los que permanecen en la isla o quienes emigraron— es recurrente en la diáspora, especialmente en España, donde la comunidad cubana se ha alineado mayoritariamente con partidos de derecha y extrema derecha.

González Pagés cerró su publicación con una frase que resume su llamado a la memoria histórica: «Prohibido olvidar, rescatemos la memoria del elefante».