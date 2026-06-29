«Lo que tengo es un androide»: La Cintumbare responde con burla a quienes la critican por no tener iPhone

La influencer cubana conocida como La Cintumbare ha vuelto a encender las redes, esta vez con una defensa tan sarcástica como realista de su teléfono… o mejor dicho, de su «androide», como ella misma lo llama con toda la intención del mundo.
En un video que ya corre como pólvora, la creadora se queja de que la gente «es muy mala» por hacerle bullying por no tener un iPhone. Porque sí, en pleno 2026 todavía hay quien cree que el estatus se mide por la manzanita.
Con su estilo directo, La Cintumbare soltó la frase que ha desatado risas: «Ahora mismo yo no tengo iPhone, no tengo para iPhone. Lo que tengo es un androide». Pero no es un error: es burla fina, respuesta con ironía a quienes la miran por encima del hombo digital.
Lejos de acomplejarse, la influencer dejó claro que está «trabajando honradamente», vendiendo sus paqueticos de sazón y viandas para tener su iPhone. Es decir, haciendo lo que toca en Cuba, donde el lujo no es el teléfono, sino llegar a fin de mes.
Y como buena cubana práctica, no perdió la oportunidad: si alguien en Estados Unidos o en la Isla tiene un iPhone guardado, ella lo recibe sin problema. Sin drama, sin orgullo mal puesto… y con bastante picardía.
«Yo lo voy a agradecer», dijo, dejando claro que el «androide» funciona, pero el upgrade tampoco se desprecia.
Detrás del chiste, hay una verdad incómoda: en Cuba, tener iPhone no es lo normal, es un lujo. Mientras algunos critican desde redes, otros están resolviendo con lo que aparece, sea un «androide», una pesa vieja o un racimo de plátanos.
Al final, La Cintumbare puede no tener iPhone, pero tiene algo importante: sabe convertir la crítica en contenido. Y eso sí que no viene ni en iOS ni en Android.
Preguntas frecuentes sobre La Cintumbare y su presencia en redes sociales
CiberCuba te lo explica:
¿La Cintumbare fue criticada por no tener un iPhone?
La Cintumbare fue criticada por no tener un iPhone y respondió con ironía, diciendo que tiene un "androide". Esta respuesta es una burla hacia quienes la critican, subrayando la realidad económica en Cuba, donde tener un iPhone es un lujo.
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¿Cómo ha utilizado La Cintumbare las redes sociales para enfrentar las críticas?
La Cintumbare ha demostrado habilidad para convertir las críticas en contenido viral. Utiliza el humor y la ironía para responder a quienes la critican, lo que le permite mantener una presencia fuerte en redes sociales, a pesar de vivir en un entorno económico y social complicado como el de Cuba.
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¿Qué representa el uso de un "androide" para La Cintumbare en el contexto cubano?
Para La Cintumbare, usar un "androide" representa la realidad de muchos cubanos que deben adaptarse a lo que tienen, en lugar de lo que desean. Refleja la lucha diaria por sobrevivir en un país donde los lujos son inalcanzables para la mayoría, y donde la creatividad es clave para superar las adversidades.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.