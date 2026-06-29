«Lo que tengo es un androide»: La Cintumbare responde con burla a quienes la critican por no tener iPhone

La influencer cubana conocida como La Cintumbare ha vuelto a encender las redes, esta vez con una defensa tan sarcástica como realista de su teléfono… o mejor dicho, de su «androide», como ella misma lo llama con toda la intención del mundo.

En un video que ya corre como pólvora, la creadora se queja de que la gente «es muy mala» por hacerle bullying por no tener un iPhone. Porque sí, en pleno 2026 todavía hay quien cree que el estatus se mide por la manzanita.

Con su estilo directo, La Cintumbare soltó la frase que ha desatado risas: «Ahora mismo yo no tengo iPhone, no tengo para iPhone. Lo que tengo es un androide». Pero no es un error: es burla fina, respuesta con ironía a quienes la miran por encima del hombo digital.

Captura Instagram / La Cintumbare

Lejos de acomplejarse, la influencer dejó claro que está «trabajando honradamente», vendiendo sus paqueticos de sazón y viandas para tener su iPhone. Es decir, haciendo lo que toca en Cuba, donde el lujo no es el teléfono, sino llegar a fin de mes.

Y como buena cubana práctica, no perdió la oportunidad: si alguien en Estados Unidos o en la Isla tiene un iPhone guardado, ella lo recibe sin problema. Sin drama, sin orgullo mal puesto… y con bastante picardía.

«Yo lo voy a agradecer», dijo, dejando claro que el «androide» funciona, pero el upgrade tampoco se desprecia.

Detrás del chiste, hay una verdad incómoda: en Cuba, tener iPhone no es lo normal, es un lujo. Mientras algunos critican desde redes, otros están resolviendo con lo que aparece, sea un «androide», una pesa vieja o un racimo de plátanos.

Al final, La Cintumbare puede no tener iPhone, pero tiene algo importante: sabe convertir la crítica en contenido. Y eso sí que no viene ni en iOS ni en Android.