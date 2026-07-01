Cubana en Miami recoge ropa de la basura para enviarla a Cuba: «Eso le resuelve el problema a cualquiera»

Una cubana residente en Miami se volvió viral en redes sociales tras publicar un video en el que aparece recogiendo ropa de un contenedor de basura de su condominio para enviarla a sus familiares en Cuba. Su explicación, sencilla y directa, conectó con miles de personas: «Eso le resuelve el problema a cualquiera».

El video, publicado por Sandra Cruz en Facebook con el texto «Díganme que no soy la única», superó el millón de reproducciones en menos de 48 horas y acumuló más de 1.3 millones de visualizaciones, además de decenas de miles de reacciones y comentarios.

En las imágenes, de apenas 17 segundos, Sandra muestra la ropa que encuentra mientras explica por qué decidió recogerla.

«Pa que vean lo que yo tengo que hacer por mi gente de Cuba. Mira, en la basura recogiendo ropa, porque ricos todavía no somos, pero eso le resuelve el problema a cualquiera. Aquí hay ropa hasta con etiqueta», dice.

La repercusión del video llevó a la cubana a publicar una segunda grabación, esta vez de casi cuatro minutos, para explicar el contexto de la escena.

Según contó, el primer video fue grabado originalmente para enviárselo a su madre en Cuba, sin imaginar que terminaría haciéndose viral.

«Ella sabe que yo jamás en la vida dejaría pasar ese tesoro que yo me encontré ahí. Y lo quise después compartir con ustedes sin imaginarme nunca que eso iba a hacerse viral», relató.

Sandra explicó que el hallazgo fue casual. Mientras regresaba a su condominio junto a su esposo, su hija le llamó la atención sobre varias bolsas de ropa abandonadas junto al contenedor.

«La niña me dice: "Mamá, mamá, mira lo que hay aquí". Sabiendo que yo, en esta vida ni en la otra, iba a dejar pasar eso, porque lo que es basura para muchos es una bendición para otros», recordó.

Tras la viralización, también respondió a quienes la criticaron por recoger ropa desechada.

«Si tú me juzgas por un video de diecisiete segundos, realmente eso habla más de ti que de mí misma», afirmó.

La mujer insistió en que conoce de primera mano la realidad que atraviesan muchas familias cubanas y aseguró que su intención nunca fue burlarse de la situación del país.

«La primera que quiere que mañana mismo eso cambie es esta cubana que está aquí, porque sabe lo que es pasar trabajo, lo que es venir de abajo», expresó.

También dejó claro que no mostrará públicamente a las personas que reciben la ayuda que envía a Cuba.

«Coger un teléfono y mostrar quién está recibiendo la ayuda, eso nunca lo van a ver en mi perfil», aseguró.

Lejos de generar rechazo, el video despertó una ola de solidaridad. Sandra afirmó que la inmensa mayoría de los comentarios fueron de apoyo y numerosos cubanos residentes en el extranjero compartieron experiencias similares, contando que también recogen objetos desechados en buen estado o compran ropa en tiendas de segunda mano para enviarla a sus familiares en la Isla.

Desde Cuba, una usuaria resumió el sentir de muchos con un comentario: «Qué bueno que todavía hay gente que se acuerda de la necesidad que hay en este infierno, sobre todo de las personas muy mayores que vivimos solas».

La historia refleja una realidad cada vez más extendida entre las familias cubanas. El elevado precio de la ropa en la Isla ha convertido las prendas de segunda mano en una alternativa indispensable para miles de hogares, mientras la diáspora amplía constantemente el tipo de ayuda que envía a sus familiares. A los tradicionales paquetes con alimentos, medicinas y ropa se han sumado en los últimos años plantas eléctricas, paneles solares y otros equipos para enfrentar la prolongada crisis energética que vive el país.