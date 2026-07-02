¡Todo apunta a Feid! Karol G expone a ex en concierto de Rosalía: «Me dejó en la sala de espera de un aeropuerto»

Karol G encendió las redes sociales al participar en el «confesionario de La Perla» del Lux Tour de Rosalía en Los Ángeles, donde reveló que un ex la dejó plantada en la sala de espera de un aeropuerto el día en que ambos iban a viajar juntos para celebrar su cumpleaños. Sin mencionar ningún nombre, La Bichota desató una tormenta de especulaciones que apunta directamente a Feid.

La colombiana contó que estuvo con una pareja que durante cuatro años consecutivos evitó celebrar su cumpleaños a su lado. «Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños», confesó ante una Rosalía visiblemente sorprendida. Solo en el tercer año lograron festejarlo juntos, pero el cuarto fue el detonante definitivo.

«El último cumpleaños nos íbamos de viaje, ya estábamos con las maletas en el aeropuerto y en la sala de espera... ya no. Dime que a ti te han pasado cosas pero no te han dejado en la sala de espera del aeropuerto», relató Karol G. Rosalía no dudó en calificar la situación: «No, no, nunca. Para mí eso sería bastante imperdonable».

La artista colombiana dejó claro que aquella escena marcó el fin de la relación: «Bajé las maletas y me quedé. Bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo». Rosalía cerró el momento con un mensaje que desató los aplausos del público: «Hoy vamos a celebrar mejor que en ningún cumpleaños porque te deshiciste de esa perla».

Aunque Karol G no dio nombres, los internautas cruzaron fechas y encontraron coincidencias demoledoras que señalan a Feid. El cantante colombiano, cuyo cumpleaños es el 19 de agosto, celebró su aniversario número 33 en agosto de 2025 en Tokio, pero sin rastro de Karol G en ninguna imagen.

La pista más contundente: Karol G había declarado durante la promoción de su álbum Tropicoqueta que visitaría Japón por primera vez y que estaba «muy emocionada por eso». Sin embargo, nunca publicó una sola imagen desde ese país. Además, el 13 de agosto de 2025 fue la última publicación de Karol G a la que Feid reaccionó en redes, y desde esa fecha ambos dejaron de tener interacciones públicas.

Otra declaración de La Bichota en el podcast Call Her Daddy sumó más leña al fuego. Cuando le preguntaron cuál fue la mentira más grande en la que pilló a un hombre, respondió sin rodeos: «Con una ubicación, pero estoy hablando de kilómetros y kilómetros y mares, es como si yo estuviera aquí y él en otro continente... Me pasó». Los fans no tardaron en relacionarlo con el viaje de Feid a Japón.

La ruptura entre Karol G y Feid fue confirmada por TMZ en enero de 2026 y ratificada por la propia artista en una sesión para Playboy publicada el 8 de abril de 2026, donde declaró escuetamente: «Tuve el valor de irme». Algunos usuarios en redes apuntan además que estas confesiones públicas podrían formar parte de la estrategia de lanzamiento de su próxima gira, el TropiTour, que arranca el 24 de julio en Chicago, tal como ocurrió con Tusa tras su ruptura con Anuel AA.

Ni Karol G ni Feid se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir que él sea «el perla» del aeropuerto, pero el tema se mantiene como tendencia global en redes sociales.