Ola de calor en Florida amenaza celebraciones por el Día de la Independencia

Una ola de calor con sensaciones de hasta 113°F amenaza las celebraciones del 4 de julio en Florida, donde se esperan tormentas y 187 millones de personas bajo alerta en EE.UU.

Viernes, 3 Julio, 2026 - 19:53

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Clearwater Beach, en Florida, en el segundo lugar de EE.UU. en 2026, según Tripadvisor © FB Clearwater Beach Florida
Clearwater Beach, en Florida, en el segundo lugar de EE.UU. en 2026, según Tripadvisor Foto © FB Clearwater Beach Florida

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Una intensa ola de calor se cierne este viernes sobre Florida y gran parte de Estados Unidos, justo cuando millones de personas se preparan para celebrar el 4 de julio, fecha en que el país cumple 250 años de independencia, según informó Univision en su pronóstico meteorológico de este viernes.

Un domo de alta presión mantiene a 27 estados bajo alerta por calor excesivo, con sensaciones térmicas que alcanzan niveles peligrosos en buena parte del territorio nacional.

«Esa sensación térmica será sofocante y peligrosa y se sentirá en los 114 grados hacia Nueva York y Washington D.C., 113 grados hacia Florida», advirtió un meteorólogo del programa La Voz de la Mañana de Univision.

En total, unos 187 millones de personas están expuestas a condiciones de calor extremo, una cifra que equivale a más de la mitad de la población del país.

Florida presenta una particularidad frente al resto de la nación: el estado no se encuentra bajo ninguna alerta oficial de calor porque las tormentas previstas para el feriado ayudan a moderar ligeramente las temperaturas.

Sin embargo, eso no significa que el panorama sea tranquilizador para quienes planean salir a celebrar.

Las sensaciones térmicas en el sur del estado llegarán a 113°F (45°C), con temperaturas máximas de entre 93°F y 95°F en Miami-Dade y Broward, y una probabilidad de entre 40% y 60% de tormentas aisladas durante la tarde del feriado.

Esas lluvias podrían reducir la visibilidad de los fuegos artificiales, aunque no se esperan cancelaciones de los eventos programados.

Además, existe un 40% de probabilidad de que una perturbación en el Golfo de México se organice como ciclón e impacte el norte y centro de Florida, lo que añade una variable de incertidumbre adicional al fin de semana.

A pesar del calor, las celebraciones del 250 aniversario seguirán adelante a lo largo y ancho del país.

Según informó Telemundo, los eventos America 250 y la iniciativa presidencial Freedom 250 reunirán a miles de personas en California, Florida, Nueva York y Washington D.C., a pesar del pronóstico extremo.

En Miami, la celebración principal tendrá lugar en Tropical Park entre las 4 p.m. y las 9 p.m., con música en vivo, comida, actividades familiares y fuegos artificiales. También habrá festividades en Bayfront Park y en Miami Beach.

Para quienes no puedan soportar el calor al aire libre, Miami-Dade activó 22 centros de enfriamiento gratuitos —11 en parques de la ciudad y 11 en bibliotecas del condado— disponibles hasta el 31 de octubre.

A escala nacional, la ola de calor amenaza con romper récords históricos: Washington D.C. podría superar los 39°C el 4 de julio, lo que superaría el registro de ese mismo día en 1919, mientras que Nueva York podría igualar su récord histórico de 38°C establecido en 1966.

El calor extremo también ha generado presión sobre la infraestructura del país: el Departamento de Energía declaró una emergencia energética por la sobrecarga en la red eléctrica, y ya se cancelaron más de 20 trenes de Amtrak en el noreste, donde un sistema frontal amenaza con retrasos de vuelos en Nueva York, Boston y Filadelfia durante la tarde de este viernes.

Los meteorólogos señalan que el alivio llegará a partir del domingo, cuando el domo de calor comenzará a debilitarse.

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