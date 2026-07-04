Régimen admite que indicadores de salud han caído a niveles alarmantes: Más de 100,000 personas aguardan una operación

El viceprimer ministro cubano Eduardo Martínez Díaz reconoció este viernes, durante la Mesa Redonda del 3 de julio, que los indicadores de salud en Cuba han caído a niveles alarmantes: la mortalidad infantil se duplicó, más de 100.000 personas aguardan una operación y la supervivencia de niños con cáncer se desplomó 20 puntos porcentuales.

El funcionario admitió que la tasa de mortalidad infantil, que llegó a situarse entre cuatro y cinco muertes por cada 1.000 nacidos vivos, asciende ahora a 9,3, el doble de su mejor registro histórico.

«Los indicadores sociales en nuestro país se han estado deteriorando. Ponía el ejemplo la mortalidad infantil. Llegamos a tener cuatro o cinco mortalidad infantil y ya se ha duplicado precisamente por esta situación», declaró Martínez Díaz ante las cámaras del canal estatal.

Los datos verificados muestran que el deterioro es aún más pronunciado en la capital: en enero y febrero de este año, La Habana registró una tasa de 14 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, la cifra más alta en más de dos décadas, según información recogida por estudios sobre el aumento de la mortalidad infantil en Cuba.

Sobre las listas de espera quirúrgica, el viceprimer ministro fue contundente: «Hoy tenemos listas de espera de cirugía de más de 100.000 personas, una parte de ellos y un poco más de 10.000 niños están pendientes de cirugía».

La situación oncológica pediátrica es igualmente grave. Martínez Díaz reconoció que la tasa de supervivencia de niños cubanos con cáncer bajó del 85% al 65%, una caída de 20 puntos en pocos años.

El funcionario explicó que la escasez de citostáticos —medicamentos para tratar el cáncer— obligó a postergar e incluso interrumpir tratamientos en curso.

El régimen invirtió más de 5 millones de dólares para reactivar la planta productora de esos fármacos, aunque opera con dificultades eléctricas y de combustible.

El cuadro general del sistema sanitario es de colapso estructural.

En abril de este año, 461 de 651 fármacos esenciales no tenían existencias en farmacias estatales, un déficit superior al 70% del cuadro básico de medicamentos, según datos recogidos en reportes sobre la crisis en hospitales cubanos.

Más de 300 ambulancias permanecen paralizadas por falta de combustible o repuestos, con apenas 25 unidades eléctricas para toda la isla.

La justificación de siempre: el bloqueo

El viceprimer ministro atribuyó la totalidad del deterioro al embargo estadounidense y lo calificó de «genocidio»: «Hoy tenemos plantas de producción que están paradas porque no tienen combustible para que sus calderas funcionen. La afectación es real. Es un cerco que realmente es un genocidio lo que está ocurriendo. Esto no tiene otro nombre».

El régimen también citó un informe del Centro de Investigación Económica y de Políticas (CEPR), con sede en Washington, según el cual el endurecimiento del embargo habría provocado que aproximadamente 1.800 niños no llegaran a nacer en Cuba.

Analistas independientes, sin embargo, señalan que la crisis tiene también causas internas: la fuga masiva de médicos, la corrupción y décadas de desinversión en infraestructura sanitaria, factores que el discurso oficial omite sistemáticamente.

El sistema de salud cubano fue llevado al borde del colapso, según reconoció en febrero el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ante la agencia AP.

Las revelaciones de Martínez Díaz se producen días antes de que Cuba convoque a la Asamblea General de la ONU a un debate sobre el embargo, previsto para el 7 de julio de 2026, en un contexto en que un cable diplomático filtrado del secretario de Estado Marco Rubio reveló instrucciones a embajadas estadounidenses para presionar a otros países y evitar ese debate.