Hallan a mujer enterrada en un patio en Cancún y su pareja cubana figura como principal sospechoso

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El cuerpo de Lizbeth Bustos Vera, una mujer de 43 años originaria de Minatitlán, Veracruz, y con nacionalidad canadiense, fue localizado la noche del sábado enterrado en el patio trasero de una vivienda en Cancún, en un caso que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investiga como un presunto feminicidio.

El hallazgo ocurrió en un inmueble situado en la calle Bacalar, casi esquina con la avenida Kohunlich, en la Supermanzana 46, donde agentes de la Policía Ministerial de Investigación y peritos forenses realizaron un operativo tras detectar indicios que apuntaban a la posible existencia de una fosa clandestina, informaron medios locales.

Durante las diligencias, los especialistas exhumaron un cadáver que se encontraba en avanzado estado de descomposición. El cuerpo había sido sepultado en una excavación de unos 30 centímetros de profundidad y aproximadamente dos metros de largo, cubierta con bloques de concreto, cemento y arena, aparentemente con el propósito de ocultarlo.

Había desaparecido cuando planeaba regresar a Canadá

Lizbeth Bustos Vera había sido reportada como desaparecida el 16 de junio. De acuerdo con un reportaje del Diario del Istmo, que cita información del medio Reporteros Ahora, ese día informó a sus familiares en Veracruz que tenía previsto regresar a Canadá junto a su esposo, pero nunca llegó a su destino.

La mujer había viajado previamente a México acompañada por sus dos hijos menores para realizar trámites relacionados con una herencia, mientras su esposo permanecía en Canadá.

Al perder contacto con ella, sus familiares se comunicaron con el esposo, quien confirmó que Lizbeth nunca había regresado al país. Posteriormente presentaron la denuncia correspondiente, lo que llevó a la activación del Protocolo Alba para su búsqueda.

La investigación apunta a su pareja sentimental

Las investigaciones se centran en la pareja sentimental de la víctima, con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente siete meses y compartía la vivienda donde posteriormente fue localizado el cuerpo.

Según Diario del Istmo, la principal línea de investigación apunta a que el hombre habría descubierto que Lizbeth planeaba poner fin a la relación para reunirse nuevamente con su esposo en Canadá, circunstancia que presuntamente habría desencadenado el crimen.

Las autoridades también investigan si el sospechoso intentó apropiarse del inmueble y acceder a recursos económicos enviados desde Canadá para la manutención de los hijos de la víctima.

Hasta el momento, la Fiscalía de Quintana Roo no ha informado sobre personas detenidas ni ha revelado oficialmente la identidad o nacionalidad del principal sospechoso.

En redes sociales y publicaciones de allegados a la víctima se ha señalado extraoficialmente a un ciudadano cubano como presunto responsable. Asimismo, Diario del Istmo, citando a Reporteros Ahora, identifica al sospechoso únicamente como «Adriel N.», de nacionalidad cubana y dedicado al oficio de barbero. Sin embargo, ninguno de estos datos ha sido confirmado por las autoridades. En redes sociales circula que su nombre es Yadriel Corona, originario de la provincia de Cienfuegos.

Captura de Facebook/Informativo cancún QR

Continúan las investigaciones

Durante el procesamiento de la escena estuvieron presentes el hermano y varios tíos de Lizbeth, quienes, con autorización de las autoridades, retiraron algunas pertenencias personales del inmueble.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía aseguró también un automóvil Volkswagen Vento presuntamente propiedad de la víctima.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre la situación de los dos hijos menores de Lizbeth. De acuerdo con versiones de vecinos recogidas por medios locales, ambos habrían quedado bajo el cuidado de su padre en Canadá.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.