Padre se lanzó sobre un caimán para salvar a su hijo de 11 años en Florida: El desenlace conmueve

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Un padre se lanzó al agua y trató de abrir con sus propias manos las mandíbulas de un caimán para salvar a su hijo de 11 años durante un brutal ataque ocurrido en Florida, un acto desesperado que, aunque no evitó que el menor perdiera la mano derecha, probablemente le salvó la vida.

El caso fue divulgado este lunes por el medio ClickOrlando y ocurrió el pasado 27 de junio en Nelson Fish Camp, cerca de Umatilla, en el condado de Marion.

La familia, residente del condado de Juniata, en Pensilvania, se encontraba de vacaciones cuando el niño, identificado como Brodie Terry, fue atacado mientras devolvía al agua un pez que acababa de capturar.

Según relató Andrew Raines, familiar del menor, el caimán emergió desde la orilla y lo sujetó de la mano.

"El padre de Brodie se lanzó al agua encima del caimán e intentó abrirle la boca a la fuerza", contó Raines. "El caimán rodó, y eso fue lo que finalmente le cortó la mano a Brodie".

Ese movimiento, conocido como el "giro de la muerte", es una de las maniobras más características y letales de estos reptiles para desgarrar a sus presas.

La Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FWC) informó que posteriormente un agente localizó y abatió al caimán, un ejemplar de 2.62 metros de longitud.

Tras el ataque, Brodie fue sometido a varias cirugías de emergencia con la esperanza de salvar la extremidad, pero los médicos finalmente tuvieron que amputarle la mano a la altura de la muñeca.

El menor recibió el alta hospitalaria el viernes y ya regresó a Pensilvania, donde continúa su recuperación y comenzará un largo proceso de rehabilitación antes de recibir una prótesis.

La tragedia ha conmovido a su comunidad. Según Raines, Brodie era un apasionado del béisbol y la pesca.

"Si no estaba jugando béisbol, estaba pescando", recordó.

Su entrenador viajó desde Pensilvania hasta Florida para acompañarlo durante su hospitalización.

La respuesta de familiares, vecinos y organizaciones locales no se hizo esperar. La organización Harper's Warriors y una campaña en GoFundMe han recaudado miles de dólares para ayudar a cubrir los gastos médicos, el traslado de la familia y el futuro tratamiento del menor. Además, impulsaron la campaña #BrodieStrong, invitando a la comunidad a vestir de azul, el color favorito del niño, como muestra de apoyo.

"Solo quiero verlo sonreír de nuevo y que vuelva a ser el mismo niño de siempre", expresó Raines.

El ataque ocurrió durante una semana especialmente inusual en Florida Central. El sábado 4 de julio, una mujer de 31 años murió tras ser atacada por otro caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, en el condado de Seminole. En apenas una semana se reportaron tres incidentes con estos reptiles en la región.

Las autoridades recuerdan que los caimanes aumentan su actividad durante los meses cálidos, especialmente en la temporada de apareamiento, y recomiendan mantenerse alejados de las orillas, no alimentarlos y extremar las precauciones cerca de ríos, lagos y estanques. Florida alberga más de 1.3 millones de caimanes americanos, la mayor población de esta especie en Estados Unidos.