La picante reacción del novio de Juliette Valle a video de ella entrenando: «Me estoy alimentando bien»

La modelo e influencer cubana Juliette Valle publicó un video en su cuenta de Instagram haciendo ejercicios de glúteos en el gimnasio, pero quien terminó acaparando toda la atención fue su novio, Randy Fernández, con un comentario que no dejó nada a la imaginación...
El clip de Juliette en el gym llega acompañado de un caption con doble sentido muy claro: «cómo vas a decir que no te quiero… si me estoy esforzando para que comas rico ». La canción elegida de fondo fue Pose de Daddy Yankee, lo que terminó de redondear la picardía del asunto.
El video, publicado en colaboración con su cuenta de la marca deportiva JV Essentials, muestra a Juliette trabajando los glúteos en máquina.
Pero fue en los comentarios donde ocurrió lo bueno. Randy no tardó en aparecer y, sin rodeos, escribió: «Me estoy alimentando bien la verdad ». La respuesta se convirtió en el comentario más popular de toda la publicación, con 95 me gusta, superando con creces cualquier otro.
Juliette, lejos de ignorarlo, le contestó con cariño y coquetería: «papi todo Lindon y alimentado ». El intercambio desató reacciones entre los seguidores, y hasta una usuaria se sumó al coro dirigiéndose directamente a Randy: «papi de verdad que tú naciste en el gimnasio estás riquitingui».
La publicación acumula más de 7,100 me gusta y 89 comentarios, cifras que reflejan el enganche que genera la pareja entre sus seguidores.
Juliette y Randy confirmaron su romance el 8 de junio con videos románticos en la playa y Lla química entre ambos es evidente, gracias a este tipo de intercambios en los comentarios.
Lo que empezó como un post de fitness terminó siendo, sin querer queriendo, uno de los momentos más divertidos y espontáneos de la pareja en redes. Randy lo tiene claro: con Juliette en el gym, la dieta va de maravilla.
Preguntas frecuentes sobre Juliette Valle y su relación con Randy Fernández
CiberCuba te lo explica:
¿Qué comentario de Randy Fernández llamó la atención en el video de Juliette Valle?
El comentario de Randy Fernández que llamó la atención fue "Me estoy alimentando bien la verdad". Este comentario fue realizado en respuesta al video que Juliette Valle compartió en Instagram, donde aparece haciendo ejercicios en el gimnasio. La interacción entre ambos generó una gran cantidad de reacciones y comentarios de sus seguidores.
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¿Cómo reaccionaron los seguidores de Juliette Valle y Randy Fernández a su intercambio en Instagram?
Los seguidores de Juliette Valle y Randy Fernández reaccionaron con entusiasmo y diversión al intercambio de comentarios entre la pareja en Instagram. El comentario de Randy se convirtió en el más popular de la publicación, y otros usuarios también se unieron a la conversación, destacando la química y el humor de la pareja.
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¿Cuál es el trasfondo de la relación entre Juliette Valle y Randy Fernández?
Juliette Valle y Randy Fernández confirmaron su romance el 8 de junio de 2026 mediante publicaciones románticas en la playa. Desde entonces, han mostrado una evidente química y complicidad en sus interacciones en redes sociales, lo cual ha captado la atención y el apoyo de sus seguidores.
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¿Qué impacto ha tenido Juliette Valle en las redes sociales recientemente?
Juliette Valle ha mantenido un impacto significativo en las redes sociales gracias a sus publicaciones de fitness, su relación con Randy Fernández y su participación en tendencias virales. Además, ha compartido hitos personales importantes, como la compra de su primera casa en Miami, lo que ha resonado positivamente entre su audiencia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.