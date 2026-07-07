La picante reacción del novio de Juliette Valle a video de ella entrenando: «Me estoy alimentando bien»

La modelo e influencer cubana Juliette Valle publicó un video en su cuenta de Instagram haciendo ejercicios de glúteos en el gimnasio, pero quien terminó acaparando toda la atención fue su novio, Randy Fernández, con un comentario que no dejó nada a la imaginación...

El clip de Juliette en el gym llega acompañado de un caption con doble sentido muy claro: «cómo vas a decir que no te quiero… si me estoy esforzando para que comas rico ». La canción elegida de fondo fue Pose de Daddy Yankee, lo que terminó de redondear la picardía del asunto.

El video, publicado en colaboración con su cuenta de la marca deportiva JV Essentials, muestra a Juliette trabajando los glúteos en máquina.

Pero fue en los comentarios donde ocurrió lo bueno. Randy no tardó en aparecer y, sin rodeos, escribió: «Me estoy alimentando bien la verdad ». La respuesta se convirtió en el comentario más popular de toda la publicación, con 95 me gusta, superando con creces cualquier otro.

Captura de Instagram

Juliette, lejos de ignorarlo, le contestó con cariño y coquetería: «papi todo Lindon y alimentado ». El intercambio desató reacciones entre los seguidores, y hasta una usuaria se sumó al coro dirigiéndose directamente a Randy: «papi de verdad que tú naciste en el gimnasio estás riquitingui».

La publicación acumula más de 7,100 me gusta y 89 comentarios, cifras que reflejan el enganche que genera la pareja entre sus seguidores.

Juliette y Randy confirmaron su romance el 8 de junio con videos románticos en la playa y Lla química entre ambos es evidente, gracias a este tipo de intercambios en los comentarios.

Lo que empezó como un post de fitness terminó siendo, sin querer queriendo, uno de los momentos más divertidos y espontáneos de la pareja en redes. Randy lo tiene claro: con Juliette en el gym, la dieta va de maravilla.