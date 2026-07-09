Malas noticias para Florida: llega la mayor nube de polvo del Sahara del año

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Las mayores columnas de polvo del Sahara del año comenzaron a cubrir Florida y la Costa del Golfo este miércoles, con efectos que se extenderán hasta la próxima semana, según alertó el meteorólogo Matt Devitt.
«El polvo sahariano está aquí. Las mayores columnas del año llegan este día a Florida y la Costa del Golfo y continuarán hasta la semana que viene», escribió Devitt.
El fenómeno no llegó sin previo aviso. El lunes último, Devitt ya había advertido que varias grandes columnas de polvo sahariano se desplazarían sobre Florida y el Golfo en un período de 10 días, recordando que julio es normalmente el pico de la temporada de polvo sahariano para Estados Unidos.
Devitt también alertó sobre la calidad del aire: el polvo puede generar condiciones insalubres en las zonas donde la concentración sea más alta, afectando especialmente a personas con asma, bronquitis crónica o alergias.
Según la meteoróloga Irene Sans de la Red de Radio Pública de Emergencias de Florida (FPREN), este podría ser el primer episodio notable de polvo sahariano de la temporada para Florida, ya que las capas previas no habían sido suficientemente densas para provocar cambios sustanciales en el tiempo.
El polvo comenzó a afectar el sur del estado el miércoles y alcanzó la Florida Central este jueves, con condiciones de neblina previstas para el noreste del estado el jueves y el viernes.
El impacto más inmediato para los residentes será el calor extremo combinado con la humedad.
Con el polvo presente, las temperaturas podrían alcanzar entre 95°F y 99°F (35°C y 37°C), con una sensación térmica de hasta 110°F (43°C).
Las probabilidades de lluvia caerán a apenas un 20-30%, lo que elimina el alivio que suelen traer las tormentas vespertinas.
La FPREN resumió el panorama con claridad: «Prepárense para el polvo... y parece que serán varias oleadas en los próximos días. Menos lluvia. Mucho más calor. Problemas respiratorios».
El polvo sahariano viaja dentro de la denominada Capa de Aire Sahariano (SAL), ubicada entre 0.5 y 3.5 millas sobre la superficie, recorriendo más de 8,000 kilómetros desde el desierto africano hasta el Caribe y el sur de Estados Unidos.
No todo son malas noticias. El fenómeno tiene un efecto positivo relevante: suprime el desarrollo de huracanes en el Atlántico al introducir aire seco y polvoriento que debilita o inhibe la formación de tormentas tropicales.
Además, produce amaneceres y atardeceres de colores especialmente vivos, y transporta fósforo y otros nutrientes que fertilizan la selva amazónica.
En la Costa del Golfo de Florida, sin embargo, los mismos nutrientes que enriquecen el Amazonas pueden alimentar floraciones de algas y marea roja al depositarse en el océano.
El episodio actual no es el único previsto. Una segunda oleada de polvo, descrita como más densa, tiene previsto alcanzar la costa de Texas entre el martes y el miércoles de la semana próxima, lo que indica que el fenómeno se prolongará durante varios días más en toda la región del Golfo.
Para referencia histórica, en julio de 2024 las condiciones fueron entre un 60% y 70% más polvorientas de lo habitual, con una nube estimada del tamaño de los 48 estados contiguos de Estados Unidos, uno de los mayores eventos de polvo sahariano jamás registrados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Preguntas Frecuentes sobre el Polvo del Sahara en Florida y sus Efectos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el polvo del Sahara y cómo afecta a Florida?
El polvo del Sahara es una masa de aire caliente, seco y cargado de polvo que viaja desde el desierto del Sahara a través del Atlántico, afectando al Caribe y el sur de Estados Unidos, incluida Florida. Este fenómeno puede causar calor extremo, reducir la probabilidad de lluvia y deteriorar la calidad del aire, afectando especialmente a personas con problemas respiratorios.
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¿Cuáles son los efectos del polvo sahariano en la salud?
El polvo sahariano puede deteriorar la calidad del aire y agravar condiciones respiratorias como el asma, bronquitis crónica y alergias, especialmente en personas con mayor sensibilidad, como niños, adultos mayores y aquellos con enfermedades pulmonares previas.
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¿Qué efectos positivos tiene el polvo del Sahara?
A pesar de sus efectos negativos, el polvo del Sahara suprime el desarrollo de huracanes en el Atlántico al introducir aire seco y polvoriento, inhibiendo la formación de tormentas tropicales. También provoca amaneceres y atardeceres vibrantes y transporta nutrientes que fertilizan regiones como la selva amazónica.
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¿Cómo afecta el polvo del Sahara al clima de Florida?
El polvo del Sahara contribuye a temperaturas más altas en Florida y reduce las probabilidades de lluvia, eliminando el alivio que suelen traer las tormentas vespertinas. Esto resulta en un calor extremo con sensaciones térmicas que pueden llegar hasta 110°F.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.