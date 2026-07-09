Malas noticias para Florida: llega la mayor nube de polvo del Sahara del año

Vídeos relacionados:

Las mayores columnas de polvo del Sahara del año comenzaron a cubrir Florida y la Costa del Golfo este miércoles, con efectos que se extenderán hasta la próxima semana, según alertó el meteorólogo Matt Devitt.

«El polvo sahariano está aquí. Las mayores columnas del año llegan este día a Florida y la Costa del Golfo y continuarán hasta la semana que viene», escribió Devitt.

El fenómeno no llegó sin previo aviso. El lunes último, Devitt ya había advertido que varias grandes columnas de polvo sahariano se desplazarían sobre Florida y el Golfo en un período de 10 días, recordando que julio es normalmente el pico de la temporada de polvo sahariano para Estados Unidos.

Devitt también alertó sobre la calidad del aire: el polvo puede generar condiciones insalubres en las zonas donde la concentración sea más alta, afectando especialmente a personas con asma, bronquitis crónica o alergias.

Según la meteoróloga Irene Sans de la Red de Radio Pública de Emergencias de Florida (FPREN), este podría ser el primer episodio notable de polvo sahariano de la temporada para Florida, ya que las capas previas no habían sido suficientemente densas para provocar cambios sustanciales en el tiempo.

El polvo comenzó a afectar el sur del estado el miércoles y alcanzó la Florida Central este jueves, con condiciones de neblina previstas para el noreste del estado el jueves y el viernes.

El impacto más inmediato para los residentes será el calor extremo combinado con la humedad.

Con el polvo presente, las temperaturas podrían alcanzar entre 95°F y 99°F (35°C y 37°C), con una sensación térmica de hasta 110°F (43°C).

Las probabilidades de lluvia caerán a apenas un 20-30%, lo que elimina el alivio que suelen traer las tormentas vespertinas.

La FPREN resumió el panorama con claridad: «Prepárense para el polvo... y parece que serán varias oleadas en los próximos días. Menos lluvia. Mucho más calor. Problemas respiratorios».

El polvo sahariano viaja dentro de la denominada Capa de Aire Sahariano (SAL), ubicada entre 0.5 y 3.5 millas sobre la superficie, recorriendo más de 8,000 kilómetros desde el desierto africano hasta el Caribe y el sur de Estados Unidos.

No todo son malas noticias. El fenómeno tiene un efecto positivo relevante: suprime el desarrollo de huracanes en el Atlántico al introducir aire seco y polvoriento que debilita o inhibe la formación de tormentas tropicales.

Además, produce amaneceres y atardeceres de colores especialmente vivos, y transporta fósforo y otros nutrientes que fertilizan la selva amazónica.

En la Costa del Golfo de Florida, sin embargo, los mismos nutrientes que enriquecen el Amazonas pueden alimentar floraciones de algas y marea roja al depositarse en el océano.

El episodio actual no es el único previsto. Una segunda oleada de polvo, descrita como más densa, tiene previsto alcanzar la costa de Texas entre el martes y el miércoles de la semana próxima, lo que indica que el fenómeno se prolongará durante varios días más en toda la región del Golfo.

Para referencia histórica, en julio de 2024 las condiciones fueron entre un 60% y 70% más polvorientas de lo habitual, con una nube estimada del tamaño de los 48 estados contiguos de Estados Unidos, uno de los mayores eventos de polvo sahariano jamás registrados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).