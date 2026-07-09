Cubanos: «Fiesta y pachanga en La Piragua y el resto sin luz, sin agua, sin nada»

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El Gobierno Provincial del Poder Popular de La Habana anunció este miércoles en sus redes sociales un concierto de la orquesta Pupy y Los que Son Son en La Piragua —Malecón y N, Vedado— para el jueves 9 de julio a las 10:00 p.m., como celebración popular por el título de Industriales en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

El anuncio desató una avalancha de indignación en los comentarios de Facebook, donde los habaneros rechazaron la convocatoria con una mezcla de furia y sarcasmo.

La razón es tan simple como brutal: apenas dos días antes, Cuba sufrió su séptimo apagón total del Sistema Electroenergético Nacional en 18 meses, el tercero del año, que dejó sin electricidad a aproximadamente 9,6 millones de personas.

Este miércoles, al momento del anuncio, La Habana apenas había recuperado el 46% de su suministro eléctrico —131 circuitos, unos 396,447 clientes— mientras la disponibilidad de generación en toda la isla no superaba los 1,000 MW frente a una demanda de 2,750 MW.

Zonas como el Vedado, precisamente donde se ubica La Piragua, acumulaban más de 24 horas consecutivas sin luz.

La contradicción fue inmediata: garantizar electricidad para un concierto nocturno en ese escenario implicaba priorizar circuitos para el evento mientras los barrios residenciales permanecían a oscuras.

Captura de Facebook

«Fiesta y pachanga en la Piragua y el resto sin luz, sin agua y sin nada, pero bueno, seguramente se llena el lugar», escribió una usuaria, en lo que se convirtió en la frase que mejor resumió el sentir general.

Otro comentarista fue más directo: «Hay que nacer para ser tan cínicos como ustedes: todo un país apagado y hundido en la miseria para estar convocando a las personas a una fiestecita. Inmorales y desvergonzados es lo que son todos ustedes».

La metáfora del «pan y circo» —o su variante más amarga, «circo sin pan»— fue recurrente. «Como siempre, pan y circo», escribió un usuario.

Otro preguntó con ironía: «¿Y cuándo vamos a celebrar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y todo lo demás que apenas funciona?»

Desde el barrio de Lawton llegó otra denuncia concreta: «Lawton sin agua y Aguas de La Habana anunciando un festejo en vez de decir lo que está sucediendo».

Una usuaria que se declaró seguidora del equipo capitalino marcó distancia con la celebración oficial: «Soy industrialista a muerte, feliz por su victoria, pero no es tiempo de festejar nada. Los primeros conscientes de ello son los jugadores».

El hartazgo quedó resumido en otro comentario: «Gran espíritu festivo entre la población de La Habana por el triunfo de Industriales. Dan risa. La gente no puede más; los niveles de sufrimiento y angustia son los más altos en la historia de esta ciudad. Vendan alegría y celebración en otro lugar, aquí el pueblo sufre y padece como nunca».

Industriales se coronó campeón este miércoles al derrotar a Las Tunas 8-2, cerrando la serie final con marcador de cuatro victorias por una, en lo que fue el primer título del equipo capitalino en la Liga Élite, rompiendo una espera de 16 años sin campeonato.

El colapso eléctrico del lunes se produjo a las 12:17 p.m. por la salida inesperada de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, desencadenando una desconexión en cascada.

La crisis se enmarca en el deterioro estructural de un sistema que desde enero de 2026 opera sin el suministro de petróleo venezolano, con plantas envejecidas y un déficit crónico que supera los 2,000 MW en horario pico.

«Gobierno, miren los comentarios y díganme si realmente hay algo que celebrar», escribió otro usuario, sintetizando lo que decenas de habaneros expresaron este miércoles ante el anuncio oficial.