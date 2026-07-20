Piqué en la final del Mundial: Así se le vio en las gradas mientras se escuchaba a Shakira

La final del Mundial 2026 de fútbol disputada este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey entre España y Argentina dejó una de las imágenes más comentadas del torneo fuera del césped: Gerard Piqué sentado en las gradas junto a sus hijos Milan y Sasha mientras su expareja Shakira protagonizaba show de medio tiempo de la Copa del Mundo.

Ha sido la primera vez desde su mediática separación en 2022 que Piqué y Shakira han coincidido en un mismo recinto público, aunque en ningún momento se captaron imágenes de ambos juntos ni se produjo ningún tipo de reencuentro visible.

El video que se hizo viral en segundos

El momento que encendió las redes fue captado durante la actuación de Shakira: Sasha, el hijo menor de la expareja, apareció cantando a todo pulmón «Dai Dai», el himno oficial del torneo, mientras estaba sentado en la tribuna junto a su padre y su hermano mayor, Milan.

Las imágenes mostraron un contraste difícil de ignorar: Sasha completamente entregado al tema de su madre, y Piqué a su lado muy serio, sin mostrar ninguna reacción visible ante el espectáculo ni ante la canción ni ante la canción que coreaban en ese momento miles de personas, ni ante el entusiasmo de sus propios hijos.

Según recogió HuffPost España, el exfutbolista intentó pasar desapercibido en su asiento durante toda la actuación.

El video se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos.

La actitud de Sasha y Milan junto a su padre

Otra imagen muy comentada fue la actitud de los menores hacia su padre mientras hacían un pequeña fila para acceder al estadio.

Piqué se mostró cariñoso, sonriente y casi invasivo con sus hijos desde el punto de vista físico con sus hijos, mientras los menores se mostraban más bien serios y distantes, ello a la vista de otro grupo de personas que accedieron junto a ellos al estadio.

Sin Clara Chía y con toda la atención encima

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de Clara Chía, pareja actual de Piqué.

Durante los días previos habían circulado rumores de que ella le acompañaría al estadio, alimentados por fotografías de ambos juntos en Los Ángeles apenas unos días antes del partido.

Finalmente, Clara Chía no apareció en el MetLife Stadium.

Piqué asistió exclusivamente con sus dos hijos, lo que concentró aún más el foco mediático sobre su presencia mientras Shakira actuaba ante millones de espectadores.

La cuenta de TVNotas lo resumió en X:

«Piqué salpicado por el éxito de Shakira. Su hijo la apoyaba a su lado. ¿Incomodísimo? Gerard Piqué fue captado siendo testigo en vivo del rotundo éxito de su ex en la gran final del mundial. Y dicen que le tocó soportar una tierna indirecta. Pues su propio hijo estaba sumamente emocionado y apoyando a su mamá a todo pulmón».

Shakira, en su elemento: Himno, historia y victoria

Mientras todo esto ocurría en las gradas, Shakira vivía un momento muy especial en su carrera.

La cantante colombiana interpretó «Dai Dai» junto a Burna Boy y los Ghetto Kids de Uganda en el primer show de medio tiempo de la historia de la Copa del Mundo, compartiendo cartel con Madonna, BTS, Justin Bieber y Coldplay.

Antes de la final, Shakira había dejado claro su posición en una entrevista con Juan Carlos Rivero en RTVE: «Tengo dos hijos españoles y, obviamente, voy con España».

España ganó el título 1-0 en tiempo suplementario gracias a un gol de Ferran Torres, y Shakira celebró la victoria en Instagram posando con el propio Torres y felicitando a «su gente de España».

Un círculo que se cierra con 16 años de distancia

El momento tiene una carga simbólica que no ha escapado a nadie.

Fue precisamente durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Shakira cantaba «Waka Waka» como himno oficial, que la pareja se conoció.

Piqué, entonces jugador de la selección española campeona de ese torneo, le prometió a la cantante que se verían en la final.

Dieciséis años después, en otra final mundialista, sus hijos cantaban el nuevo himno de Shakira a su lado mientras él miraba al vacío.

Como señaló HuffPost España, «tanto a Piqué como a Shakira, esta copa del mundo les habrá traído muchos recuerdos. No hay que olvidar que fue allí donde empezó todo para ellos».