Cuba amanece a oscuras: pronostican apagones de hasta 2,110 MW

Cuba enfrenta este lunes otra jornada de apagones masivos tras una noche devastadora.
La Unión Eléctrica (UNE) publicó su nota informativa del 20 de julio con un pronóstico crítico: una afectación de 2,110 MW durante el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 1,120 MW frente a una demanda máxima prevista de 3,200 MW.
El domingo no fue mejor. El servicio estuvo interrumpido durante las 24 horas, incluyendo la madrugada. La mayor afectación alcanzó los 2,117 MW a las 22:10 de la noche, con impacto en todas las provincias del país.
A las seis de la mañana de este lunes, la situación ya era alarmante, con una disponibilidad de 1,120 MW, demanda de 2,682 MW y 1,570 MW afectados. Para el mediodía, la UNE estimó una afectación de 1,450 MW, que escalaría hasta los 2,110 MW en la noche.
La entidad estatal reconoció que «de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2,110 MW» en el horario de máxima demanda, lo que equivale a que la red solo puede cubrir el 35% de lo que el país necesita.
Tres unidades termoeléctricas permanecen en avería: la unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez en el Mariel, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez en Felton y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo en Renté.
Otras tres están en mantenimiento: la unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna en Santa Cruz, las unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo en Renté y la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre en Nuevitas.
A ese cuadro se suma la escasez de combustible, que mantiene paralizadas 106 centrales de generación distribuida, además de la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa.
El único alivio parcial proviene de los 54 parques solares fotovoltaicos, que el domingo generaron 4,571 MWh con una potencia máxima de 775 MW, aunque esa capacidad desaparece al caer la noche, precisamente cuando la demanda alcanza su punto más alto.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la causa principal de los apagones en Cuba?
La falta de combustible es la causa principal de los apagones masivos en Cuba. Esto ha paralizado 106 centrales de generación distribuida y ha afectado severamente la capacidad de las termoeléctricas del país. La situación se agrava debido a las deterioradas infraestructuras y la falta de mantenimiento adecuado.
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¿Cuántos megavatios están afectados en el sistema eléctrico cubano?
El sistema eléctrico cubano enfrenta una afectación de 2,110 MW durante el horario pico nocturno. Esto indica que solo el 35% de la demanda energética del país puede ser cubierta, lo que resulta en cortes de electricidad generalizados en todas las provincias.
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¿Qué unidades de generación están fuera de servicio en Cuba?
Actualmente, tres unidades termoeléctricas permanecen en avería. Estas son la unidad 6 de la CTE Máximo Gómez en el Mariel, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez en Felton y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo en Renté. Además, otras tres unidades están en mantenimiento.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la población cubana?
La población cubana enfrenta apagones de hasta 24 horas diarias. Estos cortes prolongados afectan gravemente las condiciones de vida, incluyendo el acceso a agua potable y el funcionamiento de servicios esenciales. Esta situación ha desatado protestas y cacerolazos en varias regiones del país.
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¿Qué papel juegan los parques solares fotovoltaicos en la crisis energética de Cuba?
Los parques solares fotovoltaicos ofrecen un alivio parcial durante el día. Sin embargo, su contribución desaparece al caer la noche, momento en que la demanda energética alcanza su punto más alto, exacerbando así la crisis eléctrica nocturna.
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