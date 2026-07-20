«Durante 60 años nos infiltraron»: La advertencia de Marco Rubio sobre Cuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe titulado «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», que documenta más de seis décadas de espionaje, infiltración y operaciones de influencia del régimen cubano en territorio estadounidense.

El documento, compartido también en redes sociales por el secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene que La Habana desarrolló una estrategia sistemática para penetrar instituciones, promover redes de apoyo y obtener información sensible durante más de 60 años.

«Durante más de seis décadas, el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del izquierdismo radical y el tercermundismo en Estados Unidos», escribió Rubio en su post. «El Departamento de Estado está exponiendo la historia completa del espionaje y la subversión cubana en nuestro país. El pueblo americano merece saberlo», añadió.

El informe sostiene que agentes cubanos lograron penetrar los niveles más altos del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Pentágono, operando encubiertos durante décadas sin ser detectados.

Entre los casos más graves documentados figura el de Víctor Manuel Rocha, quien espió para Cuba durante unos 50 años, desde 1973 hasta su arresto en diciembre de 2023, mientras ocupaba cargos como director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional bajo la presidencia de Clinton, embajador en Bolivia y asesor del Comando Sur. El entonces fiscal general Merrick Garland calificó el caso como «una de las infiltraciones más profundas y duraderas del gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero». En 2026, el Departamento de Justicia presentó una demanda para retirarle la ciudadanía estadounidense.

El documento también detalla el caso de Ana Belén Montes, analista senior de la Agencia de Inteligencia de Defensa reclutada por la inteligencia cubana en 1984, quien reveló las identidades de al menos cuatro agentes encubiertos, la ubicación de una base militar secreta en El Salvador y la existencia de un programa satelital multimillonario. La ex directora de Contrainteligencia Nacional Michelle Van Cleave testificó ante el Congreso que Montes «comprometió prácticamente todo lo que sabíamos sobre Cuba».

El ex jefe de Contrainteligencia de la CIA, James Olson, es citado en el informe con una valoración contundente: «Son un adversario muy formidable. Eran muy profesionales, muy disciplinados y tenían una vendetta contra Estados Unidos... Los cubanos han penetrado nuestro gobierno. Les garantizo que solo conocemos la punta del iceberg. Son mucho mejores que el KGB».

Más allá del espionaje clásico, el informe traza la genealogía ideológica del proyecto cubano: cómo La Habana desarrolló una forma de marxismo basada en el «Tercermundismo» que convirtió el resentimiento racial y anticolonial en arma política, influyendo en movimientos como los Panteras Negras, el Weather Underground y, más recientemente, grupos anti-ICE y organizaciones vinculadas al movimiento Black Lives Matter.

El documento señala que en un período de solo 18 meses entre 1971 y 1972, el FBI contabilizó unos 2,500 atentados en suelo estadounidense, a un ritmo de casi cinco diarios, en una ola de terrorismo de izquierda que Cuba ayudó a facilitar activamente.

El informe también advierte sobre la dimensión actual de la amenaza: China y Rusia han triplicado su personal de inteligencia en instalaciones ubicadas en Cuba desde 2023, y la isla alberga 18 instalaciones de inteligencia de señales, tres de ellas operadas por Beijing. Según el documento, «China y Rusia consideran sus bases en Cuba entre sus puestos de escucha extranjeros más críticos».

La publicación se enmarca en una escalada sostenida de presión de la administración Trump contra el régimen cubano a lo largo de 2026, que incluye múltiples rondas de sanciones, la deportación de un exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y la investigación de 145 organizaciones pro-Cuba por posibles violaciones de la ley de Registro de Agentes Extranjeros.

El informe concluye con una advertencia que resume su tesis central: «La agresión de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en el fondo, una disputa sobre política económica o soberanía. Fue una revolución contra la civilización occidental misma, librada en parte mediante el insidioso método de persuadir a los hijos de Occidente para que se volvieran contra su propia herencia».