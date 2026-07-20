CiberCuba estrena su propia tasa de cambio: así funciona el nuevo monitor

CiberCuba estrena su propio monitor de la tasa de cambio del mercado informal cubano: una cotización de compra y venta del dólar, el euro y la MLC calculada con un sistema propio, que analiza en tiempo real lo que está ocurriendo en el mercado y se actualiza varias veces al día.

Hasta ahora, nuestro sitio venía ofreciendo como referencia la tasa que calcula El Toque, un trabajo pionero al que reconocemos su enorme importancia. A partir de hoy damos un paso más y comenzamos a publicar nuestro cálculo, con un sistema propio y construido desde cero.

Consideramos que lejos de restar, la existencia de una nueva medición independiente fortalece al resto: cuando distintos equipos que trabajan por separado, con métodos diferentes, llegan a cifras similares, esa coincidencia confirma que el número no lo dicta nadie, sino el propio mercado.

Te explicamos, en términos sencillos, cómo funciona y por qué puedes confiar en él.

Evolución de la tasa de cambio

El mercado se cotiza solo, en los grupos de compraventa

El precio informal de las divisas no lo fija nadie: emerge de miles de operaciones entre particulares. Esas ofertas de compra y venta se publican a diario en decenas de grupos de Telegram y Facebook, donde compradores y vendedores anuncian sus precios. Nuestro sistema lee automáticamente esas publicaciones —miles cada día, de un amplio conjunto de grupos de todo el país— y extrae de cada una el dato clave: qué divisa se ofrece, si es compra o venta, y a qué precio en pesos cubanos.

Limpiar el ruido: fuera fraudes y spam

No todo lo que se publica sirve. En esos grupos también circulan estafas, ventas de tarjetas, transferencias por Zelle o PayPal, criptomonedas y publicaciones que nada tienen que ver con el cambio de efectivo a pie de calle. Antes de calcular nada, el sistema descarta todo ese "ruido" y se queda sólo con las ofertas reales de compraventa de divisas en efectivo. Es el primer filtro, y uno de los más importantes: sin él, el precio se distorsionaría.

Que nadie infle el precio: un vendedor, un voto

En estos grupos es común que una misma persona repita su anuncio decenas de veces al día. Si contáramos cada publicación por separado, unos pocos usuarios muy activos —o alguien interesado en manipular— podrían torcer el precio a su antojo. Para evitarlo, aplicamos una regla sencilla: cada vendedor cuenta una sola vez, sin importar cuántas veces publique. Así, el precio refleja a cuánta gente está operando en realidad, no a quién grita más fuerte.

Un valor representativo, no el de un anuncio suelto

Con las ofertas ya limpias, el sistema calcula un valor representativo del mercado, no el de un anuncio aislado. Para ello descarta los precios claramente atípicos (el que pide mucho más o mucho menos que el resto) y da más peso a las ofertas más recientes, porque el mercado se mueve a lo largo del día. El resultado es una cotización de compra y de venta que resume, en un solo número, lo que está ocurriendo en ese momento. Y no se calcula una vez al día: se actualiza varias veces a diario, para seguir el pulso del mercado.

Transparencia sobre sus límites

Ninguna medición es perfecta, y lo decimos claro. Algunas divisas se negocian mucho menos que el dólar —el euro en menor medida, y sobre todo la MLC, que es una moneda exclusivamente digital— y con pocas operaciones el precio es más volátil. Cuando eso ocurre, avisamos de que el valor es orientativo.

Un número en el que confiar

El monitor de CiberCuba nace con un objetivo: que ningún cubano tenga que fiarse de un rumor para saber cuánto vale su dinero. Que existan hoy varias mediciones independientes del mercado informal no es una debilidad, sino una garantía: cuantas más miradas rigurosas haya sobre el mismo fenómeno, más difícil es distorsionarlo.

No es una opinión ni una estimación a ojo. Es el retrato, calculado y actualizado varias veces al día, de lo que miles de cubanos están pagando por sus divisas.