Florida tiene nueva «capital de la infelicidad», según ranking nacional

Florida tiene una de las ciudades más triste del país (Ilustración)

Jacksonville se convirtió en la ciudad más infeliz de Florida según el ranking 2026 de ciudades más felices de Estados Unidos, elaborado por WalletHub, al quedar en el puesto 125 de 182 grandes urbes evaluadas a nivel nacional, con una puntuación de apenas 48.92 sobre 100.

El estudio, que analiza 29 métricas agrupadas en tres dimensiones —bienestar emocional y físico, ingresos y empleo, y comunidad y entorno—, identificó a Jacksonville como la ciudad del estado con mayores dificultades en salud mental, situación laboral y nivel de ingresos.

Los investigadores señalaron que la ciudad norteña de Florida tuvo un desempeño particularmente débil en bienestar emocional y físico, así como en los indicadores económicos, aunque mostró resultados algo mejores en el apartado de comunidad y entorno.

Los datos respaldan ese diagnóstico: el ingreso familiar mediano de Jacksonville ronda los 66,981 dólares, según estimaciones de 2023, por debajo del umbral de $75,000 que WalletHub identifica como el nivel a partir del cual el dinero deja de impactar significativamente en el bienestar de las personas.

El analista de WalletHub Chip Lupo explicó la lógica detrás del estudio: «La ciudad ideal ofrece condiciones que favorecen una buena salud mental y física, como horarios de trabajo razonables, trayectos cortos al trabajo, buen clima y vecinos solidarios».

Además, resumió así la clave para elegir dónde vivir: «Cuando decidas dónde vivir para maximizar tu felicidad, querrás elegir una ciudad que ofrezca más que un ingreso promedio decente».

En el extremo opuesto del estado, Cape Coral fue la ciudad de Florida mejor posicionada, aunque apenas alcanzó el puesto 41 nacional con 60.27 puntos, seguida de cerca por Pembroke Pines en el puesto 42 con 60.24 puntos.

El resto de las grandes ciudades de Florida también quedó lejos de los primeros lugares: Fort Lauderdale ocupó el puesto 53, Orlando el 67, Tampa el 68 y Miami el 78, con 55.74 puntos.

Tallahassee e Hialeah cerraron la lista por el lado negativo, en los puestos 100 y 101 respectivamente, con puntuaciones de 53.39 y 53.29.

En el caso de Hialeah, ciudad de mayoría cubana en el sur de Florida, acumula una larga historia en rankings desfavorables: en 2019 ya fue señalada como la ciudad más miserable del estado y en 2023 figuró entre los peores lugares para buscar renta en el país.

A nivel estatal, Florida ocupó el puesto 14 entre los 50 estados en el índice de felicidad por estados de WalletHub, con una puntuación de 55.86, impulsada por su bajo índice de depresión adulta, el tercero más bajo del país.

Sin embargo, esa posición estatal contrasta con el desempeño de sus ciudades: ninguna de las grandes urbes de Florida logró colarse entre los primeros 40 puestos del ranking nacional.

A nivel nacional, la ciudad más feliz de Estados Unidos en 2026 según WalletHub fue Fremont, en California, seguida de Bismarck, en Dakota del Norte, y Scottsdale, en Arizona.