Karol G incluye el tema "Yo Aprendí" de la cubana Danay Suárez en su nuevo álbum

La cantante cubana Danay Suárez reveló que Karol G incluyó «Yo Aprendí» —una de sus canciones más emblemáticas— en su nuevo álbum, en una colaboración que nació de un encuentro fortuito en España y que invierte los roles de una dupla que ya tiene historia.

El pasado 18 de julio, Danay compartió la noticia en un video publicado en su cuenta de Instagram en el que relató con emoción cómo se gestó esta colaboración, que describe como una de las más significativas de su carrera.

«Estoy muy emocionada porque primero es una canción que escuché por primera vez en el 2017 en los Latin Grammy, que una canción que por más que escucho no me canso de escucharla porque sigue dándome enseñanzas personales», dijo la artista.

«Yo Aprendí» pertenece originalmente al álbum Polvo de la Humedad de Danay Suárez y ya tenía un vínculo previo con la colombiana: Karol G la incluyó en su disco Ocean en 2019 como pista 16, con Danay como artista invitada. Ahora los papeles se invierten: es la canción de Danay la que acoge a Karol G como colaboradora.

La artista cubana confesó que durante años quiso proponerle la colaboración a Karol G, pero la inseguridad se lo impidió: «Nunca me atreví a hablarle a Anaís Suárez que es la artista dueña de la canción porque siempre quise tenerla en mi álbum pero yo decía pero ella cómo va a ver mi música, o sea si me conoce a mí, si escuchará lo mío».

El punto de inflexión llegó cuando Karol G se encontraba en España y vio a Danay participar como co-coach en La Voz España.

Un mensaje que Danay dio en ese programa impactó a la artista colombiana, quien decidió escribirle: «Me vio un día como hablando algún mensaje que dije que a ella la movió y que a ella de cierta manera le causó algo y me escribió».

Ese contacto llegó en el momento justo: «Cuando yo estaba cerrando álbum me escribió ese mensaje que dice en La Voz, me tocó, me funcionó, qué rico que el mundo pueda conocer esa Karol G», relató Danay.

La cubana no dudó en aprovechar la oportunidad: «Fue mi entrada perfecta para decirle estoy cerrando álbum, amo tu canción, me encanta tu canción, la hicimos juntas y creo que es una canción con un propósito muy grande».

Danay Suárez es una de las voces femeninas cubanas más destacadas de su generación, con raíces en el rap, el hip hop, el jazz y la fusión con música tradicional de la Isla.

En 2017 recibió cuatro nominaciones a los Latin Grammy por su álbum Palabras Manuales, incluyendo Mejor Nuevo Artista y Álbum del Año.

Karol G, por su parte, viene de un año de éxitos rotundos: su álbum Tropicoqueta, lanzado en junio de 2025, debutó en el puesto tres del Billboard 200 con 57,000 unidades equivalentes en su primera semana y alcanzó el número uno de Top Latin Albums.

Al final del video, Danay resumió con orgullo lo que significa para ella esta colaboración: «Esa se amenaza, es de abrirle la puerta a la silla, decirle como está señora, siempre está en su casa».