Karol G enciende las redes con un adelanto explosivo: «Un millón de comentarios y la suelto»

Karol G prendió fuego a las redes sociales este jueves al publicar en Instagram un adelanto de su nueva canción, «Matadora», con una condición para lanzarla: alcanzar un millón de comentarios en la publicación.

La artista colombiana acompañó el clip con el mensaje «1 Millón de Comentarios y la suelto mañana en el show», anunciando que estrenaría el tema en vivo al día siguiente, en el concierto de apertura de su gira mundial «Viajando por el Mundo Tropitour» en el Soldier Field de Chicago, programado para este viernes.

El videoclip, a cargo de la coreógrafa y directora neozelandesa Parris Goebel, muestra a Karol G de espaldas, vistiendo shorts corto con un letrero en color rosa neón con la palabra «Nasty» y rodeada de bailarinas con el mismo vestuario.

El fragmento de letra que acompaña las imágenes tiene un tono urbano y sensual: «Esos ojitos qué bebé, no me mire así que me pongo matadora».

Captura Instagram / Karol G

La publicación acumuló más de 1.4 millones de likes y 366,000 comentarios en aproximadamente 15 horas.

Los fans de «La Bichota» se volcaron en masa a comentar para desbloquear el lanzamiento anticipado. Las reacciones fueron inmediatas y entusiastas: «Así es que me gusta!!!! Perreo sucio», «NO ESTOY SOPORTANDO», «Bueno pero comenten!!!! Que necesitamos esto hoy mismo».

Otros seguidores dejaron ver la magnitud de su devoción: «Karol voy 7 conciertos tuyos literal viajando por el mundo», mientras algunos ya anticipaban la espera: «Pienso que octubre está muy lejos pa ver esto en vivo».

El sonido de «Matadora» fue interpretado por muchos seguidores como un regreso de Karol G a sus raíces urbanas y al perreo, en contraste con «Después de ti», la balada que estrenó en el escenario de Coachella 2026, donde se convirtió en la primera latina en encabezar ese festival.

Goebel, responsable del video de «Matadora», es una figura de primer nivel en la industria, conocida por su trabajo con artistas como Justin Bieber, Rihanna, Jennifer Lopez y BLACKPINK, entre otros.

El lanzamiento llega en un momento de máximo impulso para la artista. Su gira «Viajando por el Mundo Tropitour», anunciada en abril de 2026, abarca más de 63 conciertos en estadios de Norteamérica, Sudamérica y Europa hasta 2027, y vendió más de 2 millones de entradas en sus primeros cuatro días de venta.

«Matadora» apunta a convertirse en el próximo gran sencillo de la colombiana, con un sonido festivo que podría disputarle el título de canción del verano a cualquier rival.

El álbum «Tropicoqueta», lanzado en junio de 2025, debutó en el número 3 del Billboard 200 con 57,000 unidades equivalentes y alcanzó el número uno en Top Latin Albums, consolidando a Karol G como una de las artistas latinas más influyentes del mundo.