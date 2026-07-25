Guantánamo reporta 23 casos sospechosos de dengue y dos municipios permanecen en alarma epidemiológica

La provincia de Guantánamo cerró esta semana con 23 casos sospechosos de dengue y dos de sus municipios, Imías y San Antonio del Sur, en nivel de "Alarma" epidemiológica, el escalón de mayor riesgo dentro de la clasificación sanitaria cubana, informó este sábado por la emisora Radio Guantánamo.

La situación fue analizada en la reunión diaria de la vitalidad para el análisis de la situación operativa, económica y social de la provincia, presidida por Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista en el oriental territorio, y la gobernadora Alis Azahares Torreblanca, quienes convocaron a reforzar el seguimiento epidemiológico para frenar la transmisión de arbovirosis.

A nivel provincial, Guantánamo se mantiene en zona de "Seguridad" dentro del canal endémico, la herramienta que clasifica el riesgo en cuatro niveles: Éxito, Seguridad, Alarma y Epidemia, pero Imías y San Antonio del Sur han escalado individualmente al tercer nivel, puntualizó la fuente.

En San Antonio del Sur, la situación es especialmente preocupante; las autoridades reconocieron que persisten atrasos en el tratamiento focal, la estrategia de eliminación manual de criaderos del mosquito Aedes aegypti que constituye la principal herramienta de control vectorial cuando la fumigación no es posible.

Guantánamo arrastra un historial recurrente como una de las provincias más golpeadas por el dengue en Cuba. En octubre de 2022, fue señalada como el primer territorio del país en contagio, con cerca de 1,600 depósitos con larvas de Aedes aegypti en más de 1,300 viviendas de nueve municipios.

El brote en Guantánamo se inscribe en un escenario nacional de creciente alarma sanitaria. En junio, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, advirtió públicamente que Cuba podría enfrentar una nueva epidemia de dengue ante la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus. "Si no hacemos un grupo de acciones, podríamos tener una epidemia", advirtió.

En paralelo, el municipio de Ranchuelo, en Villa Clara, enfrenta desde mediados de julio un brote de dengue hemorrágico con circulación simultánea de los serotipos II y IV, con 12 pacientes ingresados y denuncias de vecinos que apuntan a cifras más graves que las oficiales.

Los factores estructurales que agravan la situación siguen sin resolverse. Los apagones prolongados obligan a almacenar agua en recipientes que se convierten en criaderos del mosquito, el colapso del sistema de recolección de basura por falta de combustible favorece la acumulación de focos, y la escasez de insecticidas paraliza la fumigación en amplias zonas del país.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, Cuba cerró 2025 con más de 81,900 casos de dengue y chikungunya y al menos 65 fallecidos asociados a ambas enfermedades, cifras que reflejan la magnitud de una crisis epidemiológica que el régimen tardó meses en reconocer públicamente como epidemia.