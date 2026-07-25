Cuba no se libra de apagones masivos en vísperas del 26 de julio

Cuba llega a este sábado, víspera del 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada, sumida en una crisis eléctrica sin precedentes.

Mientras el régimen se prepara para celebrar el domingo con un acto central en Pinar del Río, millones de cubanos enfrentan la oscuridad sin fecha de solución a la vista.

Según la nota informativa de la Unión Eléctrica, el viernes el servicio estuvo interrumpido durante las 24 horas en todas las provincias, con una afectación máxima de 2,315 MW a las 9:10 pm.

Para este sábado se prevé una afectación de 2,160 MW en hora pico. La brecha entre lo que el sistema puede generar y lo que necesita es abismal: frente a una demanda de 3,200 MW, la disponibilidad será de 1,070 MW.

Cinco unidades de generación térmica permanecen en avería -en las termoeléctricas Máximo Gómez, Ernesto Guevara , Diez de Octubre, Lidio Ramón Pérez y Antonio Maceo- y otras cuatro están en mantenimiento.

Además, 106 centrales de generación distribuida quedaron fuera de servicio por falta de combustible.

En ese contexto de oscuridad generalizada, el viernes ocurrió algo que muchos habaneros no habían visto en semanas: justo a las 9:00 pm, la hora exacta convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana para un cacerolazo nacional, barrios enteros de La Habana recibieron electricidad de forma simultánea.

Las imágenes fueron captadas por el activista Leonardo Romero Negrín y difundidas por el periodista y activista Mag Jorge Castro, quien no dudó en calificar el episodio como una maniobra deliberada del régimen para desmovilizar a la población antes de las protestas.

«Barrios enteros electrificados a la misma vez, luego de semanas sin luz durante la noche. El régimen respondió así a la gran convocatoria nacional… la luz duró poco y comenzaron las protestas», escribió Castro en su publicación.

La maniobra, si es que lo fue, no surtió efecto.

Los cacerolazos se escucharon en Lawton, San Agustín, La Coronela y La Lisa, en La Habana, y también en Santiago de Cuba y Cienfuegos. En el barrio de Lawton, vecinos del parque Dolores recurrieron a calderos y extintores para amplificar el ruido de la protesta.

Julio de 2026 ha sido el mes más crítico de la crisis eléctrica cubana en años recientes. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha sufrido tres colapsos totales -el 6, el 10 y el 14-, dejando sin luz a aproximadamente 9,6 millones de personas en cada ocasión.

La indignación acumulada viene de semanas atrás. Lawton ya protagonizó protestas el 18 y el 19 de julio con consignas de «Libertad» y «Queremos la luz», y un cacerolazo en El Vedado tras 30 horas sin electricidad mostró que la protesta se extiende por toda la capital.

Mag Jorge Castro cerró su publicación con un llamado que resume el estado de ánimo de quienes protestan: «Que cada día a las 21 horas toda Cuba se haga sentir y se escuche el ruido de las cazuelas. Extendamos el cacerolazo nacional por cada día que una familia cubana sufra una injusticia, por cada preso, por cada niño con hambre. Es ahora».