Novedades del mercado informal de divisas al amanecer de este lunes: Así se venden dólares, euros y MLC

Lunes, 27 Julio, 2026 - 10:32

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El mercado informal de divisas en Cuba abre la jornada de este lunes 27 de julio con un panorama mixto.

A las 10:00 a.m. (hora local cubana), el dólar estadounidense se mantiene sin cambios respecto a la víspera, mientras el euro escala posiciones.

La Moneda Libremente Convertible también registra una subida, aunque su cotización debe tomarse como orientativa por el escaso volumen de operaciones que la respalda.

Dólar: Estable en 674 pesos

El dólar estadounidense se cotiza hoy a 674 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, exactamente el mismo valor que registraba a la misma hora en la jornada anterior.

Evolución de la tasa de cambio

La divisa norteamericana acumula, sin embargo, una ganancia notable en el balance semanal: hace siete días rondaba los 665 pesos, lo que supone una subida de 8,5 pesos en ese período (+1,3%).

En la comparativa mensual, el dólar se sitúa 48 pesos por encima de los 626 CUP que marcaba hace 30 días, un avance del 7,7%, aunque esta referencia puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice.

En los últimos 30 días, la divisa ha oscilado entre un mínimo de 610 y un máximo de 675 pesos. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

Euro: sube y se acerca a los 790 pesos

El euro es la divisa protagonista de esta apertura.

La moneda europea se cotiza hoy a 788 pesos cubanos (CUP), lo que representa un aumento de 3 pesos respecto a los 785 CUP que marcaba según datos de la sesión previa (+0,4%).

En la evolución semanal, la ganancia es más significativa: hace siete días el euro rondaba los 765 pesos, es decir, ha subido 23 pesos en ese tramo (+3%).

Respecto a hace 30 días, cuando cotizaba en torno a los 725 CUP, el avance es de 63 pesos (+8,7%), si bien esta comparación debe leerse con prudencia por los posibles ajustes metodológicos del índice.

En el último mes, el euro ha tocado un mínimo de 688 y un máximo de 790 pesos. Se afirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano, superando al dólar por 114 pesos.

MLC: Sube, pero con cautela

El MLC aparece este lunes en torno a los 494 pesos cubanos (CUP), frente a los 479 CUP de la jornada anterior, lo que supone una subida de 15,5 pesos (+3,2%).

En la semana acumula una ganancia de 22,5 pesos desde los 472 CUP de hace siete días (+4,8%).

No obstante, estos datos deben tomarse como orientativos: la fuente advierte que el volumen de operaciones que respalda esta cotización es escaso en esta franja horaria.

Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Resumen de tasas del mercado informal

  • Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 674 CUP.
  • Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 788 CUP.
  • Tasa de cambio del MLC a CUP: 494 CUP (valor orientativo, pocos datos).

La brecha con la tasa oficial

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 601 CUP por dólar y 684 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

La diferencia entre el precio oficial y el informal alcanza hoy los 73 pesos en el caso del dólar y los 104 pesos en el del euro.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

¿Por qué persiste la brecha?

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La demanda de dólares y euros sigue elevada entre quienes buscan proteger sus ahorros, emigrar, importar bienes o realizar compras en el sector privado, mientras el sistema bancario estatal no logra canalizar esa demanda.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

 

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este lunes 27 de julio de 2026

  • 1 USD = 674 CUP
  • 5 USD = 3.370 CUP
  • 10 USD = 6.740 CUP
  • 20 USD = 13.480 CUP
  • 50 USD = 33.700 CUP
  • 100 USD = 67.400 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este lunes 27 de julio de 2026

  • 1 EUR = 788 CUP
  • 5 EUR = 3.940 CUP
  • 10 EUR = 7.880 CUP
  • 20 EUR = 15.760 CUP
  • 50 EUR = 39.400 CUP
  • 100 EUR = 78.800 CUP
  • 200 EUR = 157.600 CUP
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