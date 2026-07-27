Una ciudad de Florida está entre las más estresantes de EE.UU.: ¿cuál será?

Jacksonville se convirtió en la ciudad con mayor nivel de estrés de Florida y ocupa el puesto 37 entre las más estresantes del país, según el ranking anual de WalletHub, publicado este mes tras evaluar 182 urbes estadounidenses.

El estudio analizó cuatro dimensiones con igual peso: estrés laboral, estrés financiero, estrés familiar y estrés de salud y seguridad, utilizando 39 métricas en total.

Jacksonville obtuvo una puntuación de 48.77 sobre 100 —donde mayor puntaje equivale a mayor estrés— con sus peores resultados en salud y seguridad (puesto 36 nacional) y en estrés financiero (puesto 39).

Uno de los factores más preocupantes es la seguridad laboral: la ciudad se ubica entre las cinco con menor estabilidad de empleo en todo el país, lo que representa una fuente constante de angustia para sus residentes.

Este resultado no sorprende del todo. Un estudio previo de WalletHub, de febrero de 2025, ya había situado a Jacksonville en el tercer lugar nacional entre las ciudades con más residentes en dificultades financieras, con casi el 16% de sus habitantes con cuentas en situación de mora.

Florida coloca múltiples ciudades en la primera mitad del ranking nacional, es decir, entre las más estresantes del país.

Tras Jacksonville, aparecen Miami (puesto 50, con 46.87 puntos), Hialeah (54, con 46.39), Port St. Lucie (67, con 45.44) y Tampa (73, con 44.87).

Le siguen Cape Coral (77), Fort Lauderdale (83), Tallahassee (84), St. Petersburg (91) y Orlando (97).

La ciudad del estado con menor nivel de estrés en el estudio es Pembroke Pines, en el puesto 117 nacional con 41.24 puntos.

El analista de WalletHub Chip Lupo resumió así la importancia del lugar de residencia en el bienestar mental: «Las ciudades con altas tasas de criminalidad, economías débiles, sistemas de salud pública menos eficaces y sistemas de transporte congestionados generan naturalmente niveles elevados de estrés en sus residentes. Al mudarse, es importante considerar cómo una ciudad determinada puede afectar su salud mental, no solo sus oportunidades financieras».

A nivel nacional, Detroit encabeza la lista como la ciudad más estresante de EE.UU., con una puntuación de 62.78.

La ciudad de Míchigan registra la tasa de desempleo más alta del país —10.4%—, el ingreso familiar medio más bajo ajustado al costo de vida —menos de $40,000— y la tasa de pobreza más elevada, con 32.7%.

Baltimore, Maryland, ocupa el segundo lugar (59.73 puntos), donde el alquiler promedio anual de un apartamento de dos habitaciones representa casi el 38% del ingreso familiar medio.

Por su parte Cleveland, Ohio, cierra el podio (59.35 puntos) con la tasa de separación y divorcio más alta del país —casi 41%— y el 45% de sus adultos durmiendo menos de siete horas por noche.

En el extremo opuesto, Fremont, California, es la ciudad menos estresante de todo el país, con apenas 26.16 puntos, seguida de South Burlington, Vermont (26.22) y Bismarck, Dakota del Norte (29.17).