Policía de Florida identifica los restos de una joven desaparecida hace 41 años: Esto dijeron las autoridades

El misterio sobre la desaparición de Rose Marie Gayhart, una joven de 23 años que desapareció en Florida en 1985, comenzó finalmente a resolverse más de cuatro décadas después. El Departamento de Policía de Cape Coral confirmó el pasado jueves, mediante un comunicado, que los restos humanos encontrados el año pasado en un canal de la ciudad pertenecen a la mujer, cuyo caso permaneció sin respuesta durante 41 años.

La identificación fue posible gracias al análisis de ADN y llevó a las autoridades a reclasificar el expediente como una investigación activa por homicidio.

Gayhart vivía y trabajaba entre Cape Coral y North Fort Myers cuando desapareció el 21 de marzo de 1985. Sus padres, residentes en Dansville, Nueva York, denunciaron su desaparición después de perder todo contacto con ella.

Según la investigación, la joven había comenzado a trabajar apenas dos días antes en el restaurante Big Howie's Hot Dogs, ubicado en Southeast 47th Terrace, en Cape Coral.

Al finalizar su turno aquella noche, varios testigos la vieron subir a una camioneta roja conducida por un hombre cuya identidad nunca pudo establecerse. Rose Marie jamás regresó a casa, nunca cobró su primer cheque de trabajo y tampoco volvió a comunicarse con su familia.

Un hallazgo que reabrió el caso

En mayo de 2024, unos kayakistas localizaron restos humanos en un canal situado al noreste de Cape Coral, lo que dio inicio a una compleja operación en la que participaron varias agencias policiales y forenses de Florida.

La pieza clave para identificar a la víctima fueron las muestras de ADN que la Oficina del Sheriff del condado de Livingston, en Nueva York, había obtenido de familiares de Gayhart en 2007.

Tras casi dos décadas de espera, un laboratorio especializado en Texas confirmó el pasado 27 de mayo de 2026 que los restos correspondían a la joven desaparecida.

"Nuestra búsqueda de justicia no termina"

Con la identificación confirmada, el jefe de la Policía de Cape Coral, Anthony Sizemore, anunció que la investigación entra ahora en una nueva etapa.

«Durante más de cuarenta años, la familia de Rose Marie Gayhart ha cargado con el peso de la incertidumbre sobre lo que le sucedió. Si bien esta identificación brinda respuestas largamente esperadas, también refuerza nuestra determinación», afirmó.

El funcionario aseguró que el paso del tiempo no impedirá continuar las pesquisas.

«Sin importar cuánto tiempo pase, incluso después de cuatro décadas, nuestras investigaciones no se detienen y nuestra búsqueda de justicia no termina. Estamos comprometidos a seguir cada pista», declaró.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a ningún sospechoso.

Los investigadores informaron que el entonces novio de Gayhart fue interrogado y se sometió a una prueba de polígrafo durante la investigación inicial, pero posteriormente fue descartado como sospechoso.

Décadas esperando respuestas

Durante años, la familia insistió en que Rose Marie nunca habría desaparecido por voluntad propia.

En 2021, su hermana Laurie Travis participó en un reportaje del programa Dateline NBC dedicado al caso y rechazó esa posibilidad.

«Ella jamás se habría marchado sin avisarnos. Éramos mejores amigas; siempre se habría puesto en contacto conmigo», afirmó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y solicitaron la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido. Cualquier persona con información sobre el caso puede comunicarse con el Departamento de Policía de Cape Coral al 239-574-3223.