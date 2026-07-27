Cuba afronta este lunes apagones por déficit de 2,130 MW

Cuba enfrenta este lunes una jornada de cortes masivos de electricidad en todo el país.

Según el parte de la Unión Eléctrica, la disponibilidad del sistema electroenergético para el horario pico nocturno será de apenas 1,150 MW frente a una demanda prevista de 3,250 MW.

Ello arroja una afectación pronosticada de 2,130 MW, equivalente a dejar sin electricidad aproximadamente al 65 % del país.

Al amanecer el déficit ya rondaba los 1,700 MW y para el mediodía, la afectación estimada es de 1,600 MW.

El domingo 26 de julio, el servicio estuvo interrumpido durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, con un pico de 2,083 MW de afectación a las 20:10 de la noche que golpeó todas las provincias sin excepción.

Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, reconoció en declaraciones al Canal Caribe que la afectación de este lunes está «ligeramente por encima» de la del domingo.

«La máxima afectación el día de ayer fueron 2,083 MW y para hoy estamos previendo para el mediodía 1,600 MW de afectación, y para la máxima demanda del sistema una disponibilidad de 1,150 MW con 3,250 MW de máxima demanda pronosticada, eso es una afectación de 2,130 MW», detalló.

El propio periodista que transmitía desde el Despacho Nacional de Carga resumió sin eufemismos la situación: «Un lunes difícil, complicado en la operación del sistema por la baja disponibilidad de capacidades de generación».

Cuatro unidades de generación térmica se encuentran en avería en la termoeléctrica Máximo Gómez, en el Mariel; en la Antonio Guiteras, de Matanzas; en la Lidio Ramón Pérez, en Felton y en la Antonio Maceo, en Renté, Santiago de Cuba.

Otros cuatro bloques permanecen en mantenimiento.

A ese cuadro se suma que 106 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible, junto con las patanas de Regla y Melones y los centrales fuel de Mariel y Moa.

Guerra Hernández admitió que el colapso responde a «una combinación de la indisponibilidad por falta de combustible con la salida de unidades generadoras».

La planta más potente del país, la Guiteras -con capacidad de unos 200 MW - volvió a salir del sistema en la madrugada del domingo por un salidero en el economizador.

En lo que va de año acumula al menos 17 salidas no programadas. Los expertos esperan poder acceder a la caldera una vez concluya el proceso de enfriamiento para determinar la magnitud del fallo.

Este lunes llega un día después del 26 de julio, la efeméride más importante del calendario del régimen cubano.

La ironía no pasó desapercibida: el humorista Ulises Toirac resumió el sentir de millones de cubanos con una frase publicada el domingo: «Rico apagón desde la víspera en saludo al 26… En efecto, siempre es 26».

La crisis de este lunes se inscribe en el peor mes de la historia eléctrica cubana reciente.

El 8 de julio se registró el récord histórico de déficit con 2,341 MW, y el 24 de julio la afectación rozó otro máximo con 2,315 MW.

En 2026 Cuba ha sufrido al menos cuatro apagones totales, el último de los cuales, el 6 de julio, dejó sin electricidad a aproximadamente 9,6 millones de personas.

Para este lunes no está prevista ninguna incorporación de unidades generadoras al sistema. Las únicas perspectivas de alivio -la 6 de Mariel y una unidad de Renté- se esperan en el transcurso de la semana, sin fecha concreta.