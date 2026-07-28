Samantha Espineira en cuenta regresiva: «Esperando pacientemente a que mi bebé quiera salir»

La influencer cubana Samantha Espineira vive los últimos días de su embarazo con ejercicio, buen humor y la mirada puesta en la llegada de su primera hija.

Este martes publicó en Instagram un video en el que se le ve realizando ejercicios de preparación para el parto, acompañado de un mensaje que resume perfectamente el momento: «Yo esperando pacientemente a que mi bebé quiera salir».

El reel no tardó en captar la atención de su comunidad con miles de reproducciones y cientos de comentarios en pocas horas, cifras que reflejan el enorme seguimiento que sus seguidores le han dado a cada etapa de este proceso desde el primer anuncio.

Todo comenzó en marzo cuando Samantha y su pareja Norlen Serra sorprendieron a sus seguidores con la noticia del embarazo a través de un mensaje en redes sociales: «Baby Serra is on the way!». La revelación generó una ola de reacciones y marcó el inicio de uno de los capítulos más seguidos de su vida pública.

Apenas unas semanas después del anuncio, la pareja celebró un gender reveal en Miami donde confirmaron que esperaban una niña. La celebración, compartida con detalle en redes sociales, fue recibida con entusiasmo por la comunidad que ya seguía de cerca cada novedad.

La bebé llevará el nombre de Alana y Samantha mostró el cuarto que había preparado para su hija, un espacio que, según ella misma confesó, había soñado mucho antes de quedar embarazada.

Desde el anuncio del embarazo hasta los preparativos finales, todo el proceso ha sido documentado públicamente, convirtiendo la llegada de Alana en uno de los eventos más anticipados por su comunidad digital durante este año.

Ya falta poco para la llegada al mundo de la pequeña y los papás no son los únicos emocionados, los seguidores de ambos están pendientes de cada noticia y a la espera de conocer a la princesa a través de las redes.