Tocan calderos en protesta por apagones en Santiago de Cuba

Vecinos del Reparto Sueño, uno de los barrios más céntricos y poblados de Santiago de Cuba, volvieron a salir a las calles este miércoles por la noche para golpear calderos y cacerolas en rechazo a los prolongados apagones que azotan la ciudad, según una publicación del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en Facebook.

«Otra noche que los residentes del Reparto Sueño salen a las calles a tocar cacerolas», escribió el reportero Mayeta Labrada para documentar la protesta en este barrio de más de 17,000 habitantes que ya había sido escenario de cacerolazos en junio y en varias fechas de julio, incluyendo el 25 de julio, víspera del aniversario del asalto al Moncada.

Los comentarios a la publicación reflejan un agotamiento que va mucho más allá del barrio. Desde Chicharrones, otra zona de Santiago, un residente señaló: «Muy bien por ellos, aquí desde las 2 de la madrugada no ponen la corriente».

Uno de los comentarios resumió el sentir colectivo: «Debiera el pueblo entero hacer lo mismo, ya esto no hay quien lo aguante».

La frustración también alcanzó a quienes ven las protestas sin resultados concretos. «Bueno, ya al parecer ni con cacerolas nos hacen caso, porque aquí ahora mismo esto es un arbolito de Navidad, tuve que desconectarlo todo», escribió otra persona. En la misma publicación circuló una imagen con el texto: «Abajo la dictadura, libertad».

La situación energética en Santiago de Cuba era crítica este miércoles: según el observatorio de reportes ciudadanos, la duración media de los apagones en la ciudad alcanzaba las 24 horas, con 907 reportes registrados.

Captura de Facebook

A nivel nacional, el Sistema Electroenergético Nacional reportó apenas 849 MW de generación disponible frente a un déficit de 1,830 MW, mientras que la Unión Eléctrica había pronosticado una afectación de 2,230 MW para este día, lo que equivale a hasta el 74% del país sin corriente de forma simultánea en el pico de demanda.

El Reparto Sueño no es un barrio cualquiera: alberga el antiguo Cuartel Moncada, símbolo central del relato oficial del régimen, además del Teatro Heredia y la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, lo que hace especialmente significativo que sea escenario recurrente de protestas contra la dictadura.

Las caceroladas en Santiago de Cuba se inscriben en una ola de protestas que durante julio de 2026 se extendió también a La Habana, con focos en Lawton, El Vedado, Guanabacoa, Centro Habana y La Habana Vieja, entre otras zonas.

El régimen ha respondido con arrestos, despliegues policiales, cortes de internet en zonas de protesta y concesiones temporales de electricidad, sin abordar las causas estructurales de la crisis: baja capacidad de generación, fallas técnicas en las termoeléctricas y escasez de combustible.

Solo en julio, el sistema eléctrico cubano sufrió al menos cuatro colapsos totales, dejando a unos 9,6 millones de personas sin electricidad en cada episodio, y el 8 de julio se registró el mayor déficit energético de la historia reciente del país: 2,341 MW, con el 73% de la población afectada de forma simultánea.