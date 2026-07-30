Tocan calderos en protesta por apagones en Santiago de Cuba

Vecinos del Reparto Sueño, uno de los barrios más céntricos y poblados de Santiago de Cuba, volvieron a salir a las calles este miércoles por la noche para golpear calderos y cacerolas en rechazo a los prolongados apagones que azotan la ciudad, según una publicación del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en Facebook.
«Otra noche que los residentes del Reparto Sueño salen a las calles a tocar cacerolas», escribió el reportero Mayeta Labrada para documentar la protesta en este barrio de más de 17,000 habitantes que ya había sido escenario de cacerolazos en junio y en varias fechas de julio, incluyendo el 25 de julio, víspera del aniversario del asalto al Moncada.
Los comentarios a la publicación reflejan un agotamiento que va mucho más allá del barrio. Desde Chicharrones, otra zona de Santiago, un residente señaló: «Muy bien por ellos, aquí desde las 2 de la madrugada no ponen la corriente».
Uno de los comentarios resumió el sentir colectivo: «Debiera el pueblo entero hacer lo mismo, ya esto no hay quien lo aguante».
La frustración también alcanzó a quienes ven las protestas sin resultados concretos. «Bueno, ya al parecer ni con cacerolas nos hacen caso, porque aquí ahora mismo esto es un arbolito de Navidad, tuve que desconectarlo todo», escribió otra persona. En la misma publicación circuló una imagen con el texto: «Abajo la dictadura, libertad».
La situación energética en Santiago de Cuba era crítica este miércoles: según el observatorio de reportes ciudadanos, la duración media de los apagones en la ciudad alcanzaba las 24 horas, con 907 reportes registrados.
A nivel nacional, el Sistema Electroenergético Nacional reportó apenas 849 MW de generación disponible frente a un déficit de 1,830 MW, mientras que la Unión Eléctrica había pronosticado una afectación de 2,230 MW para este día, lo que equivale a hasta el 74% del país sin corriente de forma simultánea en el pico de demanda.
El Reparto Sueño no es un barrio cualquiera: alberga el antiguo Cuartel Moncada, símbolo central del relato oficial del régimen, además del Teatro Heredia y la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, lo que hace especialmente significativo que sea escenario recurrente de protestas contra la dictadura.
Las caceroladas en Santiago de Cuba se inscriben en una ola de protestas que durante julio de 2026 se extendió también a La Habana, con focos en Lawton, El Vedado, Guanabacoa, Centro Habana y La Habana Vieja, entre otras zonas.
El régimen ha respondido con arrestos, despliegues policiales, cortes de internet en zonas de protesta y concesiones temporales de electricidad, sin abordar las causas estructurales de la crisis: baja capacidad de generación, fallas técnicas en las termoeléctricas y escasez de combustible.
Solo en julio, el sistema eléctrico cubano sufrió al menos cuatro colapsos totales, dejando a unos 9,6 millones de personas sin electricidad en cada episodio, y el 8 de julio se registró el mayor déficit energético de la historia reciente del país: 2,341 MW, con el 73% de la población afectada de forma simultánea.
Preguntas Frecuentes sobre las Protestas por Apagones en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué están protestando los vecinos de Santiago de Cuba?
Los vecinos de Santiago de Cuba están protestando por los prolongados apagones que dejan a la ciudad sin electricidad durante la mayor parte del día. Estos apagones son resultado de la crisis energética que enfrenta Cuba, con un déficit significativo en la generación eléctrica y problemas técnicos en las infraestructuras existentes.
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¿Qué es un "cacerolazo" y por qué se utiliza en las protestas?
Un "cacerolazo" es una forma de protesta en la que los participantes golpean cacerolas y calderos para hacer ruido. Se utiliza como una herramienta de protesta pacífica para llamar la atención sobre el descontento, especialmente en situaciones de silencio mediático o represión, y ha sido recurrente en las manifestaciones de Santiago de Cuba ante los apagones.
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¿Cuál es la respuesta del régimen cubano ante las protestas?
El régimen cubano ha respondido a las protestas con represión, incluyendo arrestos, despliegues policiales, cortes de internet y concesiones temporales de electricidad. Sin embargo, no ha abordado las causas estructurales de la crisis energética, lo que perpetúa el descontento de la población.
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¿Cómo se ha extendido la ola de protestas en Cuba?
La ola de protestas iniciada en Santiago de Cuba se ha extendido a otras ciudades del país, incluyendo La Habana y Cienfuegos. El descontento se ha manifestado a través de cacerolazos y otras formas de protesta en respuesta a los apagones que afectan a gran parte de la población cubana.
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¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico en Cuba enfrenta una crisis significativa, con un déficit de generación que alcanza niveles históricos. La falta de combustible y las averías en las termoeléctricas han provocado apagones prolongados que afectan a la mayoría de la población, alimentando el descontento social y las protestas.
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