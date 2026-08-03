De la Espriella acusa a Petro de intento de desestabilizar la democracia en Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, denunció este domingo que el llamado a la «desobediencia civil» promovido por la oposición de izquierda y por el mandatario saliente Gustavo Petro constituye un intento deliberado de desestabilizar la democracia colombiana, a cinco días de su investidura del próximo 7 de agosto.

«Están preparando la desestabilización del país, soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme», afirmó De la Espriella en una declaración difundida en sus redes sociales, según recoge la agencia EFE.

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico —el partido de Petro—, anunció el sábado concentraciones para el día de la posesión en tres ciudades: en el Capitolio de Bogotá, en el monumento de Puerto Resistencia en Cali y en Barranquilla.

«No van a ser movilizaciones ni marchas, van a ser concentraciones», precisó Cepeda desde Cartagena de Indias, enmarcando las reuniones como parte de las acciones de «desobediencia civil» contra el presidente electo.

Cepeda fue el rival derrotado por De la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio, cuando el presidente electo obtuvo 12,960,166 votos frente a los 12,708,312 de su contrincante, una diferencia de aproximadamente 250,000 sufragios.

Ningún miembro del Pacto Histórico asistirá a la sesión conjunta del Congreso en la que De la Espriella prestará juramento, en una señal de rechazo total a la legitimidad del proceso electoral por parte de la izquierda colombiana.

De la Espriella fue contundente al rechazar el término empleado por la oposición: «Llamemos las cosas por su nombre y vamos a enfrentarlas como lo que son. La tal 'desobediencia civil' no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia y no lo voy a permitir».

La tensión entre el presidente electo y el gobierno saliente se arrastra desde semanas atrás. Petro declaró el 6 de julio que «Abelardo no ganó las elecciones» y acusó fraude, lo que llevó a De la Espriella a suspender el proceso formal de transición el 7 de julio, acusando al mandatario saliente de intentar perpetuarse en el poder y de gestar un golpe de Estado.

En ese contexto, De la Espriella también anunció el 27 de julio la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, decisión que generó reacciones del régimen cubano.

La investidura se celebrará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, tras la aprobación de la Cámara de Representantes el 28 de julio con 117 votos a favor y solo siete en contra.

De la Espriella destacó el carácter histórico del acto: «Por primera vez en nuestra historia republicana, un presidente de la República tomará posesión de su cargo fuera de Bogotá. Ese hecho histórico ocurrirá en Santiago de Cali y representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones».

El presidente electo espera la llegada de aproximadamente 6,000 visitantes a Cali para la ceremonia, entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios y medios de comunicación de todo el mundo.