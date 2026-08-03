Esposa de Mario Cimarro gana batalla legal para mudarse con su hija fuera de EE.UU.: «El divorcio sigue en curso»

La modelo eslovaca Bronislava Gregušová confirmó que su proceso de divorcio con el actor cubano Mario Cimarro sigue adelante, y reveló que un tribunal autorizó su traslado junto a la pequeña Briana a Eslovaquia, donde ambas comenzarán una nueva etapa.

Fue la propia Gregušová quien rompió el silencio a través de una historia en su cuenta de Instagram @bronigregus, donde escribió: «Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial. El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!»

El mensaje llegó acompañado de la bandera eslovaca y un corazón, y despejó de golpe los rumores que llevaban más de un año circulando en redes sociales.

Las señales de una posible separación venían acumulándose desde 2025: la pareja dejó de publicar fotos juntos y, en algún momento, ambos dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, detalles que no pasaron desapercibidos para sus seguidores.

Captura de Instagram

El propio Cimarro había dado pistas, aunque sin decirlo abiertamente. En enero de este año publicó un emotivo video junto a Briana al ritmo de «Where You Are», en el que hablaba sobre la ausencia de la figura paterna en la vida de los niños.

Cimarro y Gregušová habrían contraído matrimonio en secreto en Las Vegas en 2022, el mismo año en que nació Briana. La pareja presentó públicamente a la niña en mayo de 2023, describiéndola como «la luz de nuestras vidas».

El proceso de divorcio se tramitó en Estados Unidos, donde Gregušová residía con Briana mientras esperaba la resolución judicial. Medios eslovacos reportaron que la modelo habría denunciado violencia doméstica durante la relación, acusaciones que Cimarro también habría rechazado públicamente señalando que el asunto estaba en manos de la justicia y que solo quería lo mejor para su hija.

El galán de Pasión de gavilanes atraviesa un período especialmente intenso en lo personal: en diciembre de 2025 perdió a su madre, María Paz, a quien describió como «la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir». En julio de este año también se despidió de su gata Caramelo, de 14 años, en un emotivo mensaje en redes.