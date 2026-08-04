Horóscopo del día 4 de agosto de 2026 — El universo abre nuevas puertas al cambio

Esta semana del 3 al 9 de agosto comienza con una energía dinámica que invita a dar el primer paso. La Luna en Aries aporta iniciativa y confianza, mientras su sextil con Marte en Géminis favorece las conversaciones, el éxito en las entrevistas y cualquier actividad que requiera rapidez mental o capacidad de adaptación.

Su relación con Mercurio en Cáncer añade sensibilidad, facilitando expresar ideas con empatía y conectar desde la autenticidad.

En los próximos días, el cielo seguirá ofreciendo oportunidades. El 6 de agosto, el trígono entre el Sol en Leo y Saturno retrógrado en Aries favorecerá el avance de proyectos, el reconocimiento al esfuerzo y las decisiones tomadas con responsabilidad. Será un momento ideal para consolidar metas y asumir nuevos retos.

Además, a mediados de semana, Venus ingresará en Libra, potenciando las relaciones, los acuerdos y la armonía en el amor, las amistades y los negocios.

Su conexión con Urano en Géminis impulsará encuentros inspiradores, nuevas ideas y vínculos más libres, convirtiendo esta en una excelente semana para crecer, compartir y abrirse a oportunidades que pueden marcar el rumbo de los próximos meses.

Aries

Hoy tú eres la chispa que prende el fuego, Aries. Esa energía que llevas dentro desde hace días encuentra hoy su momento: no lo desperdicies en discusiones pequeñas ni en dudas que ya conoces de memoria. Hay algo que llevas tiempo queriendo mover, una decisión, un paso, una conversación pendiente, y el día te dice que es hora. No esperes condiciones perfectas porque no van a llegar. Fájate con lo que tienes en las manos y confía en que tus manos saben lo que hacen. Si hay alguien lejos de ti que extrañas, mándale ese mensaje que has redactado mil veces sin enviar.

Número de la suerte: 7 · Compatibilidad: Sagitario · Consejo: El momento que esperabas eres tú mismo creándolo.

Tauro

Tauro, este martes te pide que sueltes algo que has cargado con una lealtad que ya te cuesta demasiado. No todo lo que aguantamos merece seguir siendo aguantado, y la luna que mengua hoy te da permiso de abrir la mano y dejar ir. En lo económico, hay una pequeña señal de alivio en camino, no un milagro de golpe, sino ese chance que aparece cuando uno se mueve con cabeza fría. Confía en tu instinto práctico, que siempre ha sido tu mejor herramienta. El amor, si está, necesita que te vean sin la armadura puesta. Hoy puedes ser un poco más vulnerable de lo que acostumbras.

Número de la suerte: 33 · Compatibilidad: Capricornio · Consejo: Soltar no es perder. A veces es la única forma de ganar espacio.

Géminis

La mente de Géminis hoy va a mil, como siempre, pero hay algo distinto: las ideas tienen peso, tienen dirección. No es el día de pensar por pensar, sino de escoger una sola cosa y empujarla con toda la energía que tienes. El verano te recuerda que los tiempos no esperan, y tú mejor que nadie sabes que la ventana abierta hay que aprovecharla antes de que cambie el viento. En las relaciones, alguien necesita escucharte de verdad hoy, y tú necesitas decir lo que llevas tiempo callando. No lo adornes tanto, habla directo. La gente que te quiere puede con la verdad sin tanto envoltorio.

Número de la suerte: 21 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Una idea ejecutada vale más que cien ideas perfectas.

Cáncer

Cáncer, hoy el corazón trabaja más que la cabeza, y eso no es malo si lo sabes manejar. La energía del día te invita a transformar esa ternura que a veces guardas en acción concreta. Llama a esa persona de la familia que no has llamado. Resuelve ese pendiente del hogar que has postergado. Cocina algo rico si puedes, que el cuerpo también necesita que lo cuiden. Emocionalmente, hay algo que ha estado pesando, una vieja herida, un rencor pequeño, y la luna de hoy es perfecta para pedirle a ese peso que se vaya. No tienes que entenderlo todo para soltarlo.

Número de la suerte: 48 · Compatibilidad: Escorpio · Consejo: El amor que das también te alimenta a ti.

Leo

Este es tu mes, Leo, y este martes lo sientes en los huesos. Hay una fuerza que te empuja desde adentro, como volcán que lleva tiempo acumulando calor y hoy encuentra por dónde salir. Úsala bien: en tu trabajo, en tus proyectos, en esa meta que parece grande pero que tú, más que nadie, tienes capacidad de alcanzar. No te achiques por nadie hoy. Tu presencia es necesaria, tu voz importa, tu esfuerzo tiene valor real. En el amor, brillas especialmente, así que si hay algo que quieres expresar, hazlo con la generosidad que te caracteriza. Los que están lejos de ti hoy te piensan con cariño. Recíbelo.

Número de la suerte: 1 · Compatibilidad: Aries · Consejo: Tu fuego no apaga el de nadie. Enciende el cuarto.

Virgo

Virgo, hoy la energía te pide que salgas un poco de tu zona de análisis y te permitas actuar aunque no todo esté perfectamente calculado. Hay un momento de acción que no va a esperar a que termines de revisar los detalles. Confía en lo que ya sabes, que es mucho, y da el paso. En lo económico, una conversación honesta puede abrir una puerta que llevas tiempo buscando. No la evites por miedo a lo que te puedan decir. La salud hoy te pide movimiento: sal a caminar, estira el cuerpo, respira profundo. El cuerpo sabe antes que la mente cuando necesita soltarse.

Número de la suerte: 62 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: La perfección que buscas ya existe en tu esfuerzo honesto.

Libra

Libra, este martes te desafía a tomar una decisión que has estado balanceando de un lado al otro sin llegar a ningún puerto. La energía del día no es de contemplación, es de movimiento, y tú puedes moverte con elegancia sin perder tu equilibrio natural. En las relaciones, hay alguien que espera una señal tuya, no un discurso, solo una señal clara de que estás presente y que te importa. Dásela. En lo económico, evalúa con cabeza fría una oportunidad que puede parecer pequeña pero que tiene más fondo del que se ve a primera vista.

Número de la suerte: 17 · Compatibilidad: Géminis · Consejo: Decidir también es una forma de amar.

Escorpio

Escorpio, hoy sientes esa corriente profunda que te caracteriza, pero viene cargada de algo diferente: no es angustia, es poder. Hay una transformación que llevas meses gestando en silencio y hoy da una señal de que está lista para salir a la luz. No la retengas más. En lo espiritual, este es un día extraordinario para soltar lo que ya no te pertenece, una deuda emocional, un miedo viejo, una historia que ya terminó pero que sigues cargando. Ponla en las manos de algo más grande que tú y camina liviano. El amor que mereces no cabe en el espacio que ocupan las cosas que ya no sirven.

Número de la suerte: 39 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Lo que sueltas hoy hace espacio para lo que viene mañana.

Sagitario

Sagitario, hoy el universo te pone viento en la espalda y tú sabes mejor que nadie qué hacer cuando eso pasa: echar pa'lante sin mirar demasiado atrás. Hay una oportunidad, puede ser laboral, puede ser un contacto, puede ser una puerta que creías cerrada y hoy aparece entreabierta. Asómate. Tu optimismo natural hoy tiene respaldo real, no es solo fe ciega, es que el camino está despejado para quien se atreve a caminar. En familia, hay noticias o conversaciones que traen alivio. Si estás lejos de los tuyos, hoy el corazón puede sentirse más cerca aunque los kilómetros no cambien.

Número de la suerte: 55 · Compatibilidad: Aries · Consejo: El horizonte siempre fue tuyo. Hoy más que nunca.

Capricornio

Capricornio, nadie trabaja como tú y hoy eso tiene recompensa. No necesariamente en dinero inmediato, aunque también puede ser, sino en reconocimiento, en avance, en ese paso que da la sensación de que todo el esfuerzo acumulado no fue en vano. Sigue fajado porque el resultado se está cocinando. En lo emocional, date permiso de disfrutar un poco de lo que ya has construido. No todo tiene que ser hacia adelante, a veces hay que mirar lo que ya está hecho y sentir orgullo legítimo. Alguien en tu entorno necesita de tu fuerza tranquila hoy. Estar presente es ya mucho.

Número de la suerte: 8 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: El que trabaja con constancia no necesita suerte. La crea.

Acuario

Acuario, hoy tu mente visionaria encuentra un terreno fértil para plantar ideas que parecían demasiado grandes o demasiado distintas. No te autocensures. Lo diferente que tú propones es exactamente lo que este momento necesita. En lo económico, hay una idea creativa que puede convertirse en algo concreto si le metes acción, no solo pensamiento. El día te pide que bajes de las nubes aunque sea un rato y pongas las manos en la masa. En relaciones, alguien que te conoce de hace tiempo ve en ti algo que tú a veces no ves.

Número de la suerte: 44 · Compatibilidad: Sagitario · Consejo: Las ideas que guardas solo para ti no cambian nada.

Piscis

Piscis, hoy el día te invita a salir del agua profunda donde a veces te pierdes y a pararte firme en tierra con presencia activa. Hay una situación que necesita tu acción concreta, no solo tu intuición o tu empatía. Tú puedes, aunque no siempre lo creas. La luna menguante te ayuda a soltar esa sensación de que no eres suficiente, porque no es verdad y ya es hora de que te lo creas de verdad. En el amor, hay ternura genuina esperándote si te permites recibirla sin buscarle el defecto. En lo espiritual, este es un día poderoso para pedir con fe y claridad.

Número de la suerte: 29 · Compatibilidad: Escorpio · Consejo: La fe sin acción es solo un sueño bonito. Muévete.