«Ella solo quería perrear»: Violinista cubana de Yandel Sinfónico se vuelve viral por su actitud y energía en pleno show

Una violinista cubana se robó el protagonismo en los conciertos de Yandel Sinfónico por España, después de que varios videos suyos se viralizaran en Instagram y TikTok mostrándola incapaz de contener el ritmo del reguetón mientras tocaba su instrumento.

Se trata de Jennifer Dávila Yanes, identificada en redes sociales como @mafalda_san_09, una habanera residente en Madrid que ha participado como violinista en el espectáculo del reguetonero puertorriqueño. En los videos que circulan en redes se la ve sentada ante su atril, tocando con total profesionalismo, pero con la cintura, los hombros y la cabeza siguiendo el ritmo de los clásicos del reguetón como si el cuerpo le pidiera levantarse a bailar en cualquier momento.

Los comentarios no tardaron en convertirse en un festival de cariño y humor. El más popular, con más de 6,200 «me gusta», resume el sentir general: «Quítenle el violín a la nena y déjenla bailar por favor». Otro con más de 3,300 reacciones celebró el fenómeno con una etiqueta que ya circula como meme: «Amo ese perreo sinfónico». Un tercero, con casi 1,800 «me gusta», apuntó con gracia: «Pensé que en cualquier momento se iba a levantar. Ella también lo pensó».

Muchos usuarios reconocieron el origen de Jennifer antes, incluso, de que ella misma lo confirmara. «Ah eres cubana... eso explica muchas cosas», escribió uno. «Cada parte de su cuerpo grita: SOY CUBANAAAAAAAA», añadió otro. «Ya sabía yo, ese flow no es de cualquier lado. Cuba en la casa siempre», sentenció un tercero.

Jennifer no fue la única en robarse el show. Junto a ella, otro violinista identificado como @jesusviolin —señalado por varios usuarios como venezolano— también protagonizó momentos virales por su expresividad desbordante durante el espectáculo. Ambos fueron descritos en los comentarios como «el dúo de la victoria».

El formato Yandel Sinfónico fusiona los grandes éxitos del reguetón —entre ellos «Pa' la pared» y «Rakata»— con arreglos orquestales en vivo. La gira del cantante puertorriqueño Llandel Veguilla Malavé recorrió varias ciudades españolas en 2026, con paradas en Madrid, A Coruña, Barcelona, Marbella, Las Palmas, Murcia y Valencia.

No es la primera vez que un músico cubano se hace viral en España por esa energía inconfundible. La directora de orquesta cubana de los conciertos de Rosalía también se hizo viral por su «vibra única». El talento musical cubano, formado en instituciones de alto nivel, sigue encontrando en el exterior escenarios donde brillar —y, de vez en cuando, donde casi no puede quedarse quieto.

«Sentada, pero la cintura andando», resumió un comentario con bandera cubana. Difícil encontrar mejor descripción.